ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരം സഞ്ജുവല്ല; ഗംഭീറിനെ തിരുത്തി മനോജ് തിവാരി

കൊൽക്കത്ത∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ യുവ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒന്നാമൻ സഞ്ജു സാംസണാണെന്ന മുൻ താരവും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ പരാമർശത്തെ എതിർത്ത് ബംഗാൾ താരം മനോജ് തിവാരി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും മികച്ച യുവ ബാറ്റ്സ്മാനും സഞ്ജുവാണെന്ന ഗംഭീറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെയാണ് തിവാരി എതിർത്തത്. ഐപിഎലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരം കൂടിയായ പഞ്ചാബിന്റെ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ് യുവ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയൻ എന്നാണ് തിവാരിയുടെ തിരുത്ത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ പുറത്തെടുത്ത തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സിനു പിന്നാലെയാണ് സഞ്ജു സാംസണിനെ പുകഴ്ത്തി ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ യുവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെന്നല്ല, ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനും സഞ്ജു തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു ഗംഭീറിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമുള്ളവരെ സംവാദത്തിനായി ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

‘ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമല്ല സഞ്ജു സാംസൺ. ഏറ്റവും മികച്ച യുവ ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ?’ – ഗംഭീർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് തിവാരി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Best Indian young batsman is @RealShubmanGill Gauti bhai 👍 https://t.co/Xwh7QhVIKr — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) September 22, 2020

‘ഇന്ത്യൻ യുവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചയാൾ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ് ഗൗതം ഭായ്’ എന്നായിരുന്നു തിവാരിയുടെ മറുപടി.

നേരത്തെ, സഞ്ജു സാംസണിനെപ്പോലെ ഒരു താരത്തിന് ഇടമില്ലാത്ത പ്ലേയിങ് ഇലവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റേത് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും ഗംഭീർ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

‘സഞ്ജു സാംസണിന് ഇടമില്ലാത്ത ഒരേയൊരു പ്ലേയിങ് ഇലവൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റേതാണ് എന്നത് വിചിത്രമാണ്. മറ്റെല്ലാ ടീമുകളും അദ്ദേഹത്തെ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാണ്’ – ഗംഭീർ കുറിച്ചു.

