ആ 3 സിക്സിന്റെ ഗുണം ടീമിനല്ല, ധോണിക്ക് മാത്രം: പരിഹാസവുമായി ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ (ഐപിഎൽ) ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ മുന്നിൽനിന്നു നയിക്കുന്നതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ ഗൗതം ഗംഭീർ. മത്സരശേഷം ക്രിക് ഇൻഫോയുടെ ‘ട്വന്റി20 ടൈം ഔട്ട്’ എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗംഭീറിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം. രാജസ്ഥാനെതിരെ 217 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോൾ ധോണി ഏഴാമനായി ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയത് എന്തിനെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. അവസാന ഓവറിൽ ധോണി നേടിയ മൂന്നു സിക്സറുകളുടെ ഗുണം ധോണിക്കു മാത്രമാണെന്നും ഗംഭീർ പരിഹസിച്ചു.

രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 217 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്കായി 14–ാ ഓവറിലാണ് ധോണി ക്രീസിലെത്തിയത്. ഈ ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ കേദാർ ജാദവ് പുറത്തായപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. ഈ സമയത്ത് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 115 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ചെന്നൈ. വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 38 പന്തിൽ 103 റൺസ്. ഫോമിലുള്ള ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കളത്തിൽ.

‘സത്യത്തിൽ ധോണിയുടെ നീക്കം എന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. ധോണി എന്തിനാണ് ഏഴാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് എത്തിയത്? അതും അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്ന ഋതുരാജ് ഗെയ്‍‌ക്‌വാദിനെയും സാം കറനെയും മുന്‍പേ ഇറക്കിയ ശേഷം. വെറും വിഡ്ഢിത്തമായാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ എന്നും മുന്നിൽനിന്ന് നയിക്കേണ്ടവനാണ്. ഇവിടെ കണ്ടത് അതല്ല. 217 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഏഴാമത് ഇറങ്ങുന്നത് എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ്. അപ്പോഴേക്കും മത്സരം ഏറെക്കുറേ തീർന്നിരുന്നു. ഫാഫ് (ഡുപ്ലെസി) മാത്രമായിരുന്നു ആ ടീമിലെ ഒരേയൊരു പോരാളി’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അവസാന ഓവറിൽ ധോണി മൂന്നു സിക്സ് നേടിയെന്ന് പറയാമെങ്കിലും അതിന്റെ ഗുണം ധോണിക്കു മാത്രമാണെന്നും ഗംഭീർ പരിഹസിച്ചു.

‘സത്യമാണ്, അവസാന ഓവറിൽ ധോണി മൂന്നു സിക്സ് നേടിയെന്ന് വൻപ് പറയാം. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. ആ സിക്സുകൾകൊണ്ട് ഗുണം ലഭിച്ചത് ധോണിക്കു മാത്രം. നേരത്തെ ഇറങ്ങി പുറത്തായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നാൽപ്പോലും അതിൽ തെറ്റു പറയാനില്ല. കുറഞ്ഞപക്ഷം, മുന്നിൽനിന്ന് നയിക്കാനും ടീമിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചല്ലോ എന്നെങ്കിലും ആശ്വസിക്കാമായിരുന്നു’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘നോക്കൂ, മറ്റാരെങ്കിലുമാണ് ഇത് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പുകിലുകളുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇത് ധോണിയായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്തത്. സുരേഷ് റെയ്നയേപ്പോലൊരു താരം ടീമിലില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ സാം കറനെ മുൻപേ ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ അർഥമെന്താണ്? തന്നേക്കാൾ മികച്ച താരമാണ് കറനെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയല്ലേ? ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, സാം കറൻ, കേദാർ ജാദവ്, ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി, മുരളി വിജയ്.. ഇവരെല്ലാം തന്നേക്കാൾ കേമൻമാരാണെന്ന പരസ്യ പ്രഖ്യാപനമല്ലേ അത്?’ – ഗംഭീർ ചോദിച്ചു.

∙ ന്യായീകരിച്ച് ധോണി

അതേസമയം, ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഏഴാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത തീരുമാനത്തെ മത്സരശേഷമുള്ള പുരസ്കാരദാന സമയത്ത് ധോണി ന്യായീകരിച്ചു. ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദീർഘകാലമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏഴാമത് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ധോണി വ്യക്തമാക്കി.

‘പ്രഫഷനൽ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ ബാറ്റു ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളായി. 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനും വളരെയധികം പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചു. മാത്രമല്ല, അൽപം വ്യത്യസ്തമായ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താമെന്നും കരുതി. അങ്ങനെയാണ് സാമിനെ (കറൻ) ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ പ്രമോട്ട് ചെയ്തത്. പരീക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പാളും. അതു തിരുത്താവുന്നതേയുള്ളൂ’ – ധോണി വിശദീകരിച്ചു.

∙ സമയം കൊടുക്കൂവെന്ന് കോച്ച്

അതേസമയം, ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ‘ഫിനിഷറെ’ കാണണമെങ്കിൽ ധോണിക്കു കുറച്ചുകൂടി സമയം കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പരിശീലകൻ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ നിലപാട്.

‘എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതാണ്. 14–ാം ഓവറിലാണ് ധോണി ക്രീസിലെത്തിയത്. അതുതന്നെയാണ് ഉചിതമായ സമയം. നീണ്ട കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് ധോണി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ധോണിയെ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ധോണി മോശമായെന്ന് ഒടുവിൽ പറയേണ്ടി വരില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.’

കേദാർ ജാദവ്, സാം കറൻ തുടങ്ങിയവരെ ആദ്യമേ ഇറക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘ഇന്നിങ്സിന്റെ ഒടുവിൽ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ധോണിയുടെ ശൈലി. ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ റൺനിരക്കിൽ പിന്നിലായ സമയത്ത് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന താരമായിരുന്ന കറൻ. അദ്ദേഹത്തിന് വമ്പൻ അടിക്കുള്ള കെൽപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? ഋതുരാജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേരത്തേ അവസരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള താരങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചത്’ – ഫ്ലെമിങ് പറഞ്ഞു.

