സഞ്ജു ഏറെ വളർന്നു, ഇനി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗമാകാം: ഗാവസ്കർ, പീറ്റേഴ്സൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരായ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ തകർത്തടിച്ച മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സുനിൽ ഗാവസ്കറും മുൻ ഇംഗ്ലിഷ് താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സനും. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സഞ്ജു സാംസണിന്റെ കളിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം അവിശ്വസനീയമാണെന്ന് ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ സംശയവും ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെ മാറി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം ഉറപ്പാക്കിയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ കുതിപ്പെന്നും ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘അവിശ്വസനീയം. പ്രതിഭയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാത്ത താരമാണ് സഞ്ജു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടു. കായികക്ഷമത നിലനിർത്താനും ചിട്ടയായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കാനുമെല്ലാം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും സംശയം വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ മികവിനേക്കുറിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ആ സംശയവും മാറി. വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ അത്രയേറെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് സഞ്ജു നിന്നത്. ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ നീണ്ട ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചശേഷം വിക്കറ്റ് കാക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ജോലിയല്ല. സഞ്ജുവിന്റെ ശരീരക്ഷമത വർധിച്ചുവെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തം’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘സഞ്ജുവിന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി അധികം കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ, ഈ കളിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽത്തന്നെ എത്രയോ തവണ അദ്ദേഹം കളിച്ചിരിക്കുന്നു! മുന്നോട്ടു പോകുന്തോറും അദ്ദേഹം മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണ്’ – കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Sanju Samson has improved in all aspects, worked very hard ahead of this season, says Sunil Gavaskar