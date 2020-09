ധോണി വിജയത്തിനായി ശ്രമിച്ചുപോലും നോക്കിയില്ല; വിമർശനവുമായി സേവാഗും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനോടു തോറ്റതിനു പിന്നാലെ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി മുൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗും രംഗത്ത്. ‘ക്രിക്ബസ്സി’നു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സേവാഗ് ധോണിയെ വിമർശിച്ചത്. രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 217 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോൾ ക്രീസിലെത്തിയ ധോണി, വിജയത്തിനായി ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ലെന്ന് സേവാഗ് വിമർശിച്ചു. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ധോണി തികഞ്ഞ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് സേവാഗ് വിലയിരുത്തി. രാജസ്ഥാനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് പത്തിൽ നാല് മാർക്ക് മാത്രമേ നൽകാനാകൂ എന്നും സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘അവസാന ഓവറിൽ ധോണി നേടിയ മൂന്നു സിക്സുകൾ ചെന്നൈയെ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ, യാഥാർഥ്യം മറ്റൊന്നാണ്. ഇന്നിങ്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ ധോണി വിജയത്തിനായി ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം കളിക്കാതെ വിട്ട ഡോട് ബോളുകളുടെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കിയാൽ അതു വ്യക്തമാകും’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ കുറച്ചുകൂടി മുൻപേ ധോണി ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സാം കറനു ശേഷം രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ഇറക്കിയാലും മതിയായിരുന്നു. മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺനിരക്ക് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതാണ് തിരിച്ചടിച്ചത്. അതു സംഭവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഫലം മറ്റൊന്നായേനെ. അവസാന ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 20–22 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെയാണ് ധോണിയുടെ ആ മൂന്നു സിക്സറുകൾ പിറന്നതെങ്കിൽ എന്തൊരു ഫിനിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കയ്യടിക്കുമായിരുന്നു’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അവസാന ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് 30 റൺസിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ മൂന്നു സിക്സുകൾകൊണ്ടും കാര്യമില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. കുറഞ്ഞപക്ഷം കേദാർ ജാദവിനു മുൻപെങ്കിലും ധോണി ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. ജാദവ് േനരിട്ട പന്തുകൾ ധോണിയാണ് നേരിട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ സ്കോറിന് 17–18 റൺസ് അകലെ ചെന്നൈയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിക്കില്ലായിരുന്നു’ – സേവാഗ് വിശദീകരിച്ചു.

‘ചെന്നൈ ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ധോണിയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ വിചിത്രമായി തോന്നി. ഏറെ റൺസ് വഴങ്ങിയിട്ടും ജഡേജ, പിയൂഷ് ചൗള എന്നിവർക്ക് തുടർച്ചയായി ഓവറുകൾ നൽകിയത് ഉദാഹരണം. സഞ്ജു സാംസണിനെതിരെ ചെന്നൈയുടെ സ്പിന്നർമാർ എറിഞ്ഞ നാല് ഓവറുകളാണ് മത്സരം രാജസ്ഥാന് അനുകൂലമാക്കിയത്’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘അതിനുശേഷമാണ് ധോണി ലുങ്കി ഇൻഗിഡിയെ കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹം സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം തിരികെ വന്ന ചൗള രണ്ട് ഓവറുകളിൽനിന്ന് എട്ടു റൺസ് മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. എൻഗിഡിയെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ധോണി കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തം’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

