ഇതിൽ കണ്ണും പൂട്ടിയുള്ള അടിയില്ലെന്ന് സച്ചിന്റെ സാക്ഷ്യം; നന്ദി പറഞ്ഞ് സഞ്ജു

ഷാർജ ∙ ചെന്നൈയ്ക്കെതിരായ ഉജ്വല ഇന്നിങ്സിനു പിന്നാലെ അഭിനന്ദന വാക്കുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയ സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. ഐപിഎലിൽ രാജസ്ഥാന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെറും 32 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും ഒൻപത് സിക്സും സഹിതം 74 റൺസെടുത്ത സഞ്ജുവാണ് ടീമിന്റെ വിജയശിൽപിയായത്. പിന്നീട് വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നിലയിൽ രണ്ട് സ്റ്റംപിങ്ങുകളും രണ്ട് ക്യാച്ചും സ്വന്തമാക്കി. ഈ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് അഭിനന്ദനവുമായി സച്ചിൻ രംഗത്തെത്തിയത്.

‘സഞ്ജുവിന്റെ ക്ലീൻ സ്ട്രൈക്കിങ്. എല്ലാം യഥാർഥ ക്രിക്കറ്റിങ് ഷോട്ടുകൾ. ഒന്നുപോലും കണ്ണുംപൂട്ടിയുള്ള അടിയല്ല’ – സച്ചിൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയ ചെന്നൈ ബോളർ ലുംഗി എൻഗിഡിയെയും സച്ചിൻ അഭിനന്ദിച്ചു. ‘താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് സർ’ എന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ നന്ദിപറച്ചിൽ. ശശി തരൂർ എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും സച്ചിന്റെ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത് സഞ്ജുവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു.

