‘അനുഷ്ക ബോൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു; അതിലെന്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ?’ സ്ത്രീവിരുദ്ധത?

ന്യൂഡൽഹി∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കടുത്ത വിമർശനം വരുത്തിവച്ച വിവാദ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും തമ്മിലുള്ള ഐപിഎൽ മത്സരത്തിന്റെ കമന്ററിക്കിടെ, ബാംഗ്ലൂർ നായകൻ വിരാട് കോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാവസ്കർ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് വിവാദമായത്. ഗാവസ്കറിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് കോലിയുടെ ഭാര്യയും ബോളിവുഡ് താരവുമായ അനുഷ്ക ശർമ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിവാദത്തിൽ ഗാവസ്കറിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ആരാധകരും ചേരിതിരിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററിക്കിടെ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ് വിവാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ‘ഇന്ത്യ ടുഡേ’യോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലിയുടെ മോശം ഫോമിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗാവസ്കർ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് വിവാദമായത്. ഗാവസ്കർ നടത്തിയ ഹിന്ദി പരാമർശത്തിന്റെ ഏകദേശ വിവർത്തനം ഇങ്ങനെ: ‘ലോക്ഡൗണിൽ അനുഷ്കയുടെ ബോളിങ്ങിൽ മാത്രമേ കോലി പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ.’

ഭർത്താവിന്റെ പ്രകടനം മോശമായതിന് ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യവുമായി അനുഷ്ക ശർമ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ ‘മിസ്റ്റർ ഗാവസ്കർ’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് അനുഷ്ക പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗാവസ്കറിന്റെ വിശദീകരണം. കോലി സെഞ്ചുറി നേടുമ്പോൾ ആരും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അനുഷ്കയ്ക്ക് നൽകാറില്ലെന്ന് ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ആദ്യം പ്രതികരിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. വിദേശ പര്യടനങ്ങളിൽ കളിക്കാർക്കൊപ്പം പങ്കാളികളെ അനുവദിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് എക്കാലവും തന്റേതെന്നും ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ആ കമന്ററിയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതുപോലെ, ഞാനും ആകാശും ഹിന്ദി ചാനലിനുവേണ്ടിയാണ് വിവരണം നൽകിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പരിശീലനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തീർത്തും പരിമിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ മിക്ക താരങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രോഹിത്തിന് പന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ധോണിക്കും വിരാടിനും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. പരിശീലനത്തിന്റെ കുറവ് എല്ലാവരെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തം’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘അങ്ങനെയൊരു ആശയം വിശദീകരിക്കാനായി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകമാണത്. ലോക്ഡൗണിൽ വിരാടിന് പരിശീലനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. ആകെക്കൂടി കോലി ബാറ്റെടുത്തുകണ്ടത് താമസസ്ഥലത്ത് അനുഷ്ക ശർമ ബോൾ ചെയ്യുന്ന ആ വിഡിയോയിലാണ്. അതാണ് ഞാൻ അവിടെ പരാമർശിച്ചത്. അതിന് ബോളിങ് എന്നു തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്. ഞാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ? അനുഷ്ക കോലിക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വിഡിയോയിലുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്? അതിലെവിടെയാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത? അവരുടെ അയൽക്കാരാരോ പകർത്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ വിഡിയോയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്’ – ഗാവസ്കർ വിശദീകരിച്ചു.

‘ഐപിഎലിനു മുന്നോടിയായി ആർക്കും കാര്യമായ പരിശീലനത്തിന് സമയം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിൽ വിരാട് കോലിയുമുണ്ട്. അല്ലാതെ ഞാൻ സ്ത്രീവിരുദ്ധത പറഞ്ഞതല്ല. അങ്ങനെ വല്ലവരും വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന് ഞാനെന്തു പിഴച്ചു?’ – ഗാവസ്കർ ചോദിച്ചു.

‘ഒരിക്കൽക്കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇതിലെവിടെയാണ് ഞാൻ അനുഷ്കയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്? ആ വിഡിയോയിൽ കോലിക്കെതിരെ അവർ ബോൾ ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറ‍ഞ്ഞുള്ളൂ? അനുഷ്കയുടെ ആ ബോളിങ് മാത്രമാണ് ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് വിരാട് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് തമാശയ്ക്ക് ടെന്നിസ് പന്തിൽ കളിച്ചതാണ്. അത്രേയുള്ളൂ. അതിലെവിടെയാണ് വിരാടിന്റെ പരാജയത്തിന് ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്?’ – ഗാവസ്കർ ചോദിച്ചു.



English Summary: Sunil Gavaskar clarifies comment on Virushka: I was not being sexist, my words have been twisted