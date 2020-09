‘കൈവിട്ട’ സഹായവും രാഹുലിന്റെ സെഞ്ചുറിയും; എന്തൊരു കരുതലാണ് ഈ മനുഷ്യന്!

‘ഈ കോലിക്ക് രാഹുലിനോട് എന്തൊരു കരുതലാണ്’ – ഐപിഎലിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളെ ഇങ്ങനെയും വായിച്ചെടുക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം, അത്രയേറെ കരുതലാണ് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്നലെ രാഹുലിനോടു കാട്ടിയത്! ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ചില ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയ കിങ്സ് ഇലവൻ ക്യാപ്റ്റനെ ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചതിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റനുള്ള ‘പങ്ക്’ നിസ്തർക്കമാണ്.

വ്യക്തിഗത സ്കോർ 83ൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്നിന്റെ പന്തിലും 89ൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നവ്ദീപ് സെയ്നിയുടെ പന്തിലും അത്രമേൽ അനായാസമായ ക്യാച്ചാണ് കോലി നിലത്തിട്ടത്, അതും സ്കൂൾ കുട്ടികളെപ്പോലും നാണിപ്പിക്കും വിധം! ഇതിനിടെ ഐപിഎലിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 2000 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമായും രാഹുൽ മാറി. പിന്നിലാക്കിയത് സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനെ!

രാഹുൽ തകർത്തടിച്ചതോടെ മറ്റു പഞ്ചാബ് താരങ്ങൾ മറുവശത്ത് കാഴ്ച്ചക്കാരായി. മായങ്ക് അഗർവാൾ (20 പന്തിൽ 26), നിക്കോളാസ് പുരാൻ (18 പന്തിൽ 17), ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ (5), കരുൺ നായർ (എട്ടു പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 15)എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു പഞ്ചാബ് താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ രാഹുൽ – മായങ്ക് സഖ്യവും രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ രാഹുൽ – പുരാൻ സഖ്യവും 57 റൺസ് വീതമെടുത്തു. മാക്സ്‌വെൽ പെട്ടെന്നു മടങ്ങിയെങ്കിലും നാലാം വിക്കറ്റിൽ കരുൺ നായരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രാഹുൽ 78 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടും ഉയർത്തി. വെറും 28 പന്തിൽനിന്നാണ് രാഹുൽ–കരുൺ സഖ്യം 78 റൺസ് ചേർത്തത്. ഇതിൽ കരുണിന്റെ സംഭാവന 15 റൺസ് മാത്രം!

കളത്തിൽ‌ ഇന്നലെ അത്ര ‘ടച്ചി’ലായിരുന്നില്ല രാഹുൽ എന്നതാണ് വാസ്തവം. നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാകട്ടെ, അദ്ദേഹം ആക്രമണകാരിയാകുകയും ചെയ്തു. ഇതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ മത്സരശേഷം തുറന്നു പറഞ്ഞു.‘അത്ര അനായാസമായി കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ മാക്സിയുമായി (ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ) ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്തു തോന്നുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഒട്ടും ആത്മവിശ്വാസം തോന്നുന്നില്ലെന്നും ബാറ്റിങ്ങിൽ നിയന്ത്രണം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ മറുപടി നൽകി. പക്ഷേ, എല്ലാം എന്റെ തോന്നലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. കളത്തിലെത്തിയപ്പോഴും അൽപം സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, നിലയുറപ്പിച്ചാൽ റൺസ് കണ്ടെത്താമെന്ന് ഉറപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു’ – രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെയും ഫോം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ച രാഹുൽ, ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിലും അത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നില്ല. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ ചില ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ കണ്ടു. ആദ്യ ഓവറിൽ ഉമേഷ് യാദവിന്റെ അവസാന പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തിയായിരുന്നു തുടക്കം. അടുത്ത ഓവറിൽ ഡെയ്‍ൽ സ്റ്റെയ്നെതിരെ ഇരട്ട ബൗണ്ടറി. ഉമേഷ് യാദവിന്റെ 10–ാം ഓവറിൽ ലഭിച്ച ഫ്രീഹിറ്റിൽനിന്നാണ് ആദ്യ സിക്സർ പിറന്നത്. നവ്ദീപ് സെയ്നി എറിഞ്ഞ 13–ാം ഓവറിൽ മൂന്നു ബൗണ്ടറികൾ സഹിതം 14 റൺസ് നേടി.

ഭേദപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാവുന്ന രാഹുലിന്റെ ഇന്നിങ്സിനെ മികച്ച ഇന്നിങ്സാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്തത് വിരാട് കോലി കൈവിട്ട ആ രണ്ട് ക്യാച്ചുകളാണെന്ന് തന്നെ പറയണം. സ്റ്റെയ്ൻ എറിഞ്ഞ 17–ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലാണ് കോലി രാഹുലിനെ ആദ്യം കൈവിട്ടത്. അതും അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ. നവ്ദീപ് സെയ്നി എറിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലും കോലി രാഹുലിന് ‘ലൈഫ്’ നൽകി. ഇക്കുറി കുറച്ചുകൂടി അനായാസമായ ക്യാച്ചാണ് നഷ്ടമാക്കിയത്. ക്യാച്ചുകൾ കൈവിടുമ്പോൾ രാഹുലിന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കോർ 83ഉം 89–മായിരുന്നു.

എന്തായാലും ലഭിച്ച അവസരം രാഹുൽ ആഘോഷമായിത്തന്നെ വിനിയോഗിച്ചു. 19–ാം ഓവറിൽ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്നെതിരെ മൂന്നു സിക്സും രണ്ടു ഫോറും സഹിതം അടിച്ചെടുത്തത് 26 റൺസാണ്! ഈ സമയമെല്ലാം സ്വന്തം പിഴവിനെ പഴിച്ച് കോലി രാഹുലിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിന് മൂകസാക്ഷിയായി. അതുവരെ ഭേദപ്പെട്ടുനിന്ന ശിവം ദുബെയുടെ അവസാന ഓവറിലും രാഹുൽ കത്തിക്കയറി. രണ്ടു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം അടിച്ചെടുത്തത് 23 റൺസ്! ഒരു വേള 180 കടക്കുമോ എന്നു സംശയിച്ച പഞ്ചാബ് സ്കോർ 200 കടത്തിയതിൽ രാഹുലിനു മാത്രമല്ല, കോലിയുടെ ‘കൈവിട്ട സഹായ’ത്തിനും പങ്കുണ്ട്!

മത്സരശേഷം വിരാട് കോലി തന്നെ അതേറ്റു പറഞ്ഞു: ‘ഇന്ന് ഒന്നും അത്രയ്ക്കങ്ങ് നന്നായില്ല. പഞ്ചാബ് ഇന്നിങ്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബോളർമാർക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചാബിന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നതുമാണ്. പക്ഷേ, പിന്നീടു സംഭവിച്ച പിഴവിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് തീരെ മോശം ദിവസമായിരുന്നു. കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് ക്യാച്ചുകൾ ഞാൻ കൈവിട്ടു. അതുകൊണ്ടു മാത്രം 35.40 റൺസ് കൂടുതൽ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. അവരെ 180 റൺസിലെങ്കിലും ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ ചേസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. എവിടെയാണ് പിഴവു സംഭവിച്ചതെന്ന് പൂർണ ബോധ്യമുണ്ട്’ – കോലി പറഞ്ഞു.



English Summary: Virat Kohli drops KL Rahul twice in two overs, Punjab captain makes him pay