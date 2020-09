ധോണി 4–ാം നമ്പറിലിറങ്ങും മുൻപ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനോടും: പരിഹസിച്ച് വീരു!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവി വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗും രംഗത്ത്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഉയർത്തിയ 176 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ചെന്നൈയുടെ ബാറ്റിങ് കണ്ടപ്പോൾ, ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണ് തനിക്ക് ഓർമ വന്നതെന്ന് സേവാഗ് പറഞ്ഞു. ചെന്നൈ നായകൻ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സ്വയം പ്രമോട്ട് ചെയ്ത് നാലാം നമ്പറിൽ കളിക്കാനിറങ്ങും മുൻപ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനോടുമെന്നും സേവാഗ് പരിഹസിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലൂടെയാണ് സേവാഗിന്റെ പ്രതികരണം.

ഈ സീസണിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 217 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നപ്പോഴും ധോണിയുടെ സമീപനം വിമർശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ആക്രമിച്ചു കളിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ധോണിയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കാണ് ടീമിന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമായത്. ഒടുവിൽ മത്സരം കൈവിട്ടെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴാണ് അവസാന ഓവറിൽ ഹാട്രിക് സിക്സ് നേടിയത്. ഈ തോൽവിയിൽനിന്ന് ചെന്നൈയും ധോണിയും ഒരു പാഠവും പഠിച്ചില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ ചേസിങ്ങും. ഈ മത്സരത്തിൽ ധോണി ബാറ്റിങ്ങിനെത്തുമ്പോൾ ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 26 പന്തിൽ 78 റൺസാണ്. ഒടുവിൽ 44 റൺസിന്റെ തോൽവിയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

‘മെട്രോയും മറ്റു ട്രെയിനുകളും തമ്മിൽ താരതമ്യമില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മെട്രോ ട്രെയിൻ പോലെ യുവത്വം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ചെന്നൈയുടെ ‘ഡാഡ് ആർമി’യെ അവർ നിസാരരാക്കി. പെർത്തിലേതു പോലുള്ള പച്ചപ്പുള്ള വിക്കറ്റിൽ, ട്വന്റി20 മത്സരം ‘ടെസ്റ്റ്’ പോലെ കളിക്കുന്നത് കാണുന്നതിലും എനിക്കിഷ്ടം സൂരജ് ബർജാത്യയുടെ സിനിമ കാണുന്നതാണ്. ചെന്നൈയുടെ ബാറ്റിങ് തീർത്തും ദയനീയമായിരുന്നു’ – സേവാഗ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ വിഡിയോയിൽ പറ‍ഞ്ഞു.

‘ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ തുടക്കം തീരെ മോശമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മത്സരത്തിലുടനീളം അവർ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലായിരുന്നു. ട്വന്റി20 മത്സരമാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന തോന്നൽ മുരളി വിജയിന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പഴയ എൻജിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഷെയ്ൻ വാട്സന്. സ്റ്റാർട്ടാകാൻ സമയമെടുത്തു. പെട്ടെന്നുതന്നെ തിരിച്ചുകയറ്റുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി വന്നപ്പോഴാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് മത്സരമല്ല, ട്വന്റി20 മത്സരമാണെന്ന് ചെന്നൈ താരങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്’ – സേവാഗ് പരിഹസിച്ചു.

‘എന്നിട്ടും ധോണി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയില്ല. ധോണി നാലാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ ഇന്ത്യയിലൂടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനോടുമെന്ന് തോന്നുന്നു’ – ചെന്നൈ നായകനെയും സേവാഗ് വെറുതെ വിട്ടില്ല.



English Summary: India might get bullet trains before MS Dhoni decides to bat at No.4 for CSK: Virender Sehwag