പൃഥ്വി ഷായും യുവനടിയും പ്രണയത്തിൽ? ആകാംക്ഷയേറ്റി നടിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനു കളിക്കുന്ന യുവ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ പൃഥ്വി ഷായുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ശക്തിപകർന്ന് യുവനടി പ്രാചി സിങ്ങിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ അർധസെ‍ഞ്ചുറിയുമായി പൃഥ്വി ഷാ ഡൽഹിയുടെ വിജയശിൽപിയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പൃഥ്വി ഷായുടെ ചിത്രം സഹിതം താരം മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി പ്രാചി സിങ് പങ്കുവച്ചത്.

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇരുവരും പതിവായി പരസ്പരം കമന്റ് ഇടാൻ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയ ‘പ്രണയകഥ’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭ്യൂങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളേപ്പോലെ ഇരുവരും ചിത്രങ്ങൾക്ക് കമന്റുകൾ ഇടുന്നത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചാരം നൽകി. അതിനിടെയാണ് ഈ ഐപിഎൽ സീസണിലെ ആദ്യ അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇരുപതുകാരനായ ഷായുടെ ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയാക്കി പ്രാചിയുടെ രംഗപ്രവേശം. കളേഴ്സിലെ ‘ഉഡാൻ’ എന്ന സീരിയലിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ പുതുമുഖ നടിയാണ് പ്രാചി സിങ്.



പ്രാചി സിങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി (ചിത്രങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം)

English Summary: Actress Prachi Singh fuels dating rumours with Prithvi Shaw with her latest Instagram story