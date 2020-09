'മോദിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ–പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കില്ല; പാക്ക് താരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎൽ നഷ്ടം'

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തുടരുവോളം ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം പുനഃരാരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധത്തിലെ വിള്ളൽ നിമിത്തം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കളിക്കാൻ അവസരമില്ലാത്തത് ബാബർ അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനത്ത നഷ്ടമാണെന്നും ഷാഹിദ് അഫ്രീദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അറബ് ന്യൂസാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

‘ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാർ എന്നും തയാറാണ്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണം തുടരുവോളം അത്തരം സാധ്യതകളില്ല. നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുന്നിടത്തോളം ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല’ – അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പണക്കൊഴുപ്പുള്ള ട്വന്റി20 ലീഗായ ഐപിഎല്ലിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾക്ക് അവസരമില്ലാത്തത്, കനത്ത നഷ്ടമാണെന്നും അഫ്രീദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ലോക ക്രിക്കറ്റിൽത്തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാണ് ഐപിഎൽ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ബാബർ അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾക്ക് അവിടെ കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതു വലിയൊരു അവസരമാകുമായിരുന്നു. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ താരങ്ങളുമായി ഡ്രസിങ് റൂം പങ്കിടുന്നതുമെല്ലാം അവരെ കൂടുതൽ മികച്ച താരങ്ങളാക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അവസരമാണ് നഷ്ടമാകുന്നത്’ – അഫ്രീദി പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് ഏറെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും ഞാൻ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റുകളിടുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. കുറേപ്പേർക്ക് ഞാൻ മറുപടി നൽകാറുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റ അനുഭവങ്ങളിലേരെയും സന്തോഷപ്രദമാണ്’ – അഫ്രീദി പറഞ്ഞു.

‍English Summary: No chances of India-Pakistan bilateral series with Modi government in power: Shahid Afridi