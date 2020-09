47 വർഷത്തിനിടെ സച്ചിൻ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സേവ്; വിസ്മയം പുരാൻ– വിഡിയോ

ഷാർജ ∙ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ 47 വർഷം നീളുന്ന ജീവിതത്തിൽ, സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഫീൽഡിങ് സേവുകൾ എത്രയായിരിക്കും? രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമെടുത്താൽപ്പോലും കാൽ നൂറ്റാണ്ട് സജീവമായിരുന്ന സച്ചിന്റെ കാലത്ത് ലോക ക്രിക്കറ്റ് അടക്കിഭരിച്ച ഫീൽഡിങ് ഇതിഹാസങ്ങളും എത്രയോ പേർ! ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജോണ്ടി റോഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരായിരുന്നുവെന്ന യാഥാർഥ്യം ബാക്കിനിർത്തിയാണ് ഇന്നലെ സച്ചിന്റെ ആ ട്വീറ്റെത്തിയത് – ‘ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സേവ് ഇതാ...!’

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ ഇന്നലെ ഷാർജയിൽ നടന്ന കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് – രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് ചരിത്രം കുറിച്ച ആ സേവിന്റെ പിറവി. ആ സേവിലൂടെ ചരിത്ര നായകനായ താരം നിക്കോളാസ് പുരാൻ – വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റിലെ യുവ താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയൻ. കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന ഇന്നിങ്സുമായി ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും കളംനിറഞ്ഞ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ സിക്സെന്നുറപ്പിച്ചൊരു ഷോട്ട് സേവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പുരാന്റെ ഐതിഹാസിക പ്രകടനം. സഞ്ജുവിന്റെ സിക്സർ നഷ്ടമായതിന്റെ നിരാശയ്ക്കിടയിലും ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു സേവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷം ആരാധകർക്ക്.

കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 224 റൺസ് പിന്തുടരുകയായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ ഇന്നിങ്സിൽ എട്ടാം ഓവറിലാണ് ആ ‘റോയൽ സേവ്’ പിറന്നത്. ക്രീസിൽ രാജസ്ഥാൻ ‍ബാറ്റിങ്ങിന്റെ നട്ടെല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് – സഞ്ജു സാംസൺ കൂട്ടുകെട്ട്. ബോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പിന്നർ മുരുകൻ അശ്വിൻ. ഓവറിലെ ആദ്യ രണ്ടു പന്തിൽ സ്മിത്തും സഞ്ജുവും സിംഗിൾ നേടി. മൂന്നാം പന്ത് നേരിട്ടത് സഞ്ജു. അശ്വിന്റെ ഷോർട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് ഡെലിവറിയിൽ സ‍ഞ്ജുവിന്റെ പുൾ ഷോട്ട്. ബൗണ്ടറികളുടെ വലിപ്പക്കുറവ് നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സാഹസമെന്ന് വ്യക്തം. സഞ്ജുവിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ കൃത്യമായിരുന്നു. പന്ത് ചെന്നെത്തിയത് ബൗണ്ടറി ലൈനിന് രണ്ട് വാരയെങ്കിലും അപ്പുറത്ത്.

പക്ഷേ, സഞ്ജുവിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൂട്ടലുമായി ബൗണ്ടറി ലൈനിന് സമീപം നിക്കോളാസ് പുരാനുണ്ടായിരുന്നു. ബൗണ്ടറി ലൈനിന് അപ്പുറത്ത് പതിക്കാനൊരുങ്ങിയ പന്തിലേക്ക് ചീറ്റപ്പുലി കണക്കെ പുരാൻ ചാടിവീണു. കുതിച്ചുചാടുന്ന പുലിയുടെ ചിത്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ കാലുകൾ ബൗണ്ടറിക്ക് ഇപ്പുറത്തും ശരീരത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും അപ്പുറത്തുമായി പന്ത് പുരാൻ കയ്യിലൊതുക്കി. പിന്നെ നിലംപതിക്കും മുൻപേ പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. എല്ലാം ഒരു നിമിഷാർധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു!

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ എല്ലാവരും അന്തിച്ചുനിന്നു. ഷോട്ടുതിർത്ത സഞ്ജുവും കൂട്ടാളി സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും ഡബിൾ ഓടിയെടുത്ത് സംഭവിച്ചതെന്തെന്നറിയാൻ കാത്തുനിൽപ്പായി. പന്തുമായി പുരാന്റെ ദേഹം ബൗണ്ടറിയുടെ വിളുമ്പിലെങ്കിലും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ ആരാധകർ. പന്ത് സിക്സാണെന്ന എല്ലാവരുടെയും ധാരണ പൊളിച്ച് സ്ക്രീനിൽ ആ സേവിന്റെ റീപ്ലേ തെളിഞ്ഞു. അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു റീപ്ലേയിലെ കാഴ്ച. അസാധ്യമായ മെയ്‌വഴക്കത്തോടെ പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ, പുരാന്റെ ദേഹം ബൗണ്ടറിയിൽ തൊട്ടുപോലുമില്ല!

‘ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡിങ് സേവുകളിലൊന്നാണ് പുരാന്റേത്. ബൗണ്ടറി ലൈൻ കടന്ന് രണ്ടു വാരയപ്പുറം വീഴാനൊരുങ്ങിയ പന്താണ് പിടിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ചെറിഞ്ഞത്. വൗ... ഫീൽഡിങ് നിലവാരത്തിലെ ഈ വളർച്ച നമുക്കായി കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്!’ – പുരാന്റെ അസാമാന്യ പ്രകടനത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയുടെ ട്വീറ്റെത്തി. അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ മറ്റൊരു കാഴ്ച തെളിഞ്ഞു. പുരാന്റെ പ്രകടനം കണ്ട് ബൗണ്ടറി ലൈനപ്പുറത്ത് ആവേശത്തിൽ കയ്യടിക്കുന്ന ഒരാൾ; സാക്ഷാൽ ജോണ്ടി റോഡ്സ്! കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ! കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ അസാമാന്യ ഫീൽഡിങ്ങിൽ അതിശയിച്ചുനിന്ന ആരാധകർക്ക് ഒന്നുറപ്പായി. റോഡ്സിന്റെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അദ്ഭുതമുള്ളൂ!

ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡിങ്ങിലൊന്നായിരുന്നു പുരാന്റേത് എന്ന് വിൻഡീസിന്റെ മുൻ പേസ് ബോളർ ഇയാൻ ബിഷപ്പും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ഫീൽഡിങ്ങിന്റെ നിലവാരം എത്രയധികം ഉയർന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്ന വികാരമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയെ.



