വിമർശിച്ചവരും ട്രോളിയവരും സഹതപിച്ചവരും ഒന്നിച്ച് ചമ്മി; ‘തെവാട്ടിയ ഷോ’ @ ഷാർജ!

ഷാർജ∙ ആദ്യം വെറുപ്പിച്ചും പിന്നെ വിറപ്പിച്ചും ആരാധക ഹൃദയങ്ങളിൽ കൂടുകൂട്ടിയ രാഹുൽ തെവാട്ടിയ എന്ന ഹരിയാനക്കാരനാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചർച്ചാവിഷയം. കരിയർ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു കളയുമായിരുന്ന ഒരു ഇന്നിങ്സിനെ തികച്ചും ലോകോത്തരമായ ഒന്നാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്ത മജീഷ്യൻ! രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇനിയും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ദീർഘകാലം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന സൂപ്പർതാരങ്ങളും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലും (ഐസിസി) സല്യൂട്ട് ചെയ്തുപോയ പ്രകടനം. സഞ്ജുവിനെ മറക്കുന്നില്ല. ആ ഐതിഹാസിക ഇന്നിങ്സും. എങ്കിലും, ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് – രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരത്തിലെ താരം തെവാട്ടിയ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ്!

പഞ്ചാബിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിലെ 17–ാം ഓവർ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാധകർ ഇത്രയ്ക്ക് വെറുത്തുപോയ മറ്റൊരു താരമുണ്ടാകില്ല; മത്സരം പൂർണായപ്പോൾ പൂർണ ഹൃദയത്തോടെ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോയൊരാളും! ഏതുനിമിഷവും എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന ക്രിക്കറ്റിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ പുസ്കത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പാഠാവലിയാണ് തെവാട്ടിയയുടെ ഇന്നിങ്സ്. ക്ലൈമാക്സ് എത്തുവോളം വില്ലനായിരുന്ന ഒരാൾ ക്ലൈമാക്സിൽ നായകനായി മാറുന്ന ക്രിക്കറ്റ് വിസ്മയത്തിന്റെ പേരുകൂടിയാണ് ഇനി തെവാട്ടിയ!

‘ക്രൂരമായ ഇന്നിങ്സ്’ – കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 224 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിൽ 17–ാം ഓവർ വരെ തെവാട്ടിയ പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇതിലും ‘ക്രൂര’മായ വാക്കുകളില്ല. കൃത്യമായി പറ‍ഞ്ഞാൽ, ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്ന സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്തായ 17–ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തുവരെ രാജസ്ഥാൻ ആരാധകർക്ക് വില്ലനായിരുന്നു, വില്ലൻ മാത്രമായിരുന്നു തെവാട്ടിയ. സഞ്ജു കരകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ച രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിനെ ‘മുക്കിക്കൊല്ലാൻ’ ശ്രമിച്ച വില്ലൻ! ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ലഭിച്ച സ്ഥാനക്കയറ്റം സ്വന്തം നിലയ്ക്കും ടീമിനും ഒരുപോലെ ബാധ്യതയായെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച വില്ലൻ. പന്ത് മൈതാനത്തിന് നാലു ചുറ്റും പായിക്കാനുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ വലഞ്ഞ്, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ.എൽ. രാഹുലിന് വീശിക്കൊടുക്കുന്നുവെന്ന ട്രോൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പരിഹാസ്യനായവൻ.

കളി കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ? അതുവരെ വിമർശനം ചൊരിഞ്ഞവരെല്ലാം പരിഹാസ്യരായി. ഇന്നിങ്സിനിടെ, ‘തെവാട്ടിയയോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു’വെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയോടായി എല്ലാവർക്കും സഹതാപം. തെവാട്ടിയയുടെ ഇന്നിങ്സ് കണ്ട് ലൈവ് ട്രോളുകളുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞവരെ, അതേ ട്രോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചു. ഉവ്വ്, ക്രിക്കറ്റിൽ അപൂർവമായി കാണുന്നൊരു വിസ്മയമായിരുന്നു ആ ഇന്നിങ്സ്!

∙ കളത്തിൽ സംഭവിച്ചത്..

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് മായങ്ക് അഗർവാളിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെയും കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിയുടെയും കരുത്തിൽ രാജസ്ഥാന് മുന്നിലുയർത്തിയത് 224 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യമാണ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ജോസ് ബട‌്‌ലർ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് – സഞ്ജു സാംസൺ കൂട്ടുകെട്ട് രാജസ്ഥാനെ കൈപിടിച്ചു. 40 പന്തിൽനിന്ന് 81 റൺസടിച്ച ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ആവശ്യമായ റൺറേറ്റിനും മുകളിലാണ് മുന്നേറിയത്. ഒൻപതാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിൽ ജിമ്മി നീഷമിന് സീസണിലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ച് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് കൂടാരം കയറിയതോടെയാണ് ഷാർജയിലെ തെവാട്ടിയ ഷോ’ ആരംഭിക്കുന്നത്. നേരിട്ട രണ്ടാം പന്തിൽ സിംഗിൾ നേടിയാണ് തെവാട്ടിയ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഓവറിൽ 10 റൺസിനു മുകളിൽ റൺസ് വേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ തെവാട്ടിയയെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ പ്രമോട്ട് ചെയ്തത് ചിലരുടെയെങ്കിലും നെറ്റി ചുളിപ്പിച്ചതാണ്.

സംശയാലുക്കളായ ആരാധകരുടെ ആശങ്ക ശരിവയ്ക്കുന്ന ഇന്നിങ്സായിരുന്നു തെവാട്ടിയയുടേത്. ബിഗ് ഹിറ്ററെന്ന നിലയിൽ കളത്തിലിറക്കിയ തെവാട്ടിയ പന്ത് തൊടാനാകാതെ വലഞ്ഞതോടെ രാജസ്ഥാന്റെ റൺറേറ്റ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. മറുവശത്തെ മെല്ലെപ്പോക്ക് സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെയും ബാധിച്ചു. ഒൻപത് ഓവറിൽ രണ്ടിന് 100 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്ന രാജസ്ഥാൻ, 15 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ടിന് 140 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഇന്നിങ്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആറ് ഓവറിൽനിന്ന് പിറന്നത് വെറും 40 റൺസ്! അതായത് 36 പന്തിൽ 40 റൺസ്!

ഈ ഓവറുകളിൽ ആകെ പിറന്നത് ഒരു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും മാത്രം. ഇതിൽ ഒരു ഫോറും സിക്സും സഞ്ജുവിന്റെ വക. നേരിട്ട മിക്ക പന്തുകളിലും ബൗണ്ടറിക്കു ശ്രമിച്ച തെവാട്ടിയയ്‌ക്ക്, ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പന്ത് ബാറ്റിലൊന്ന് തട്ടിക്കാനായത് 15–ാം ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ മാത്രം. ആ സിക്സ് സഹിതം 21 പന്തിൽ നേടാനായത് 14 റൺസ്. ഒടുവിൽ 16–ാം ഓവറിൽ മാക്സ്‌വെലിനെതിരെ മൂന്നു സിക്സറുകളുമായി സഞ്ജു സമ്മർദ്ദം അയച്ചു. ഇന്ന് തെവാട്ടിയയുടെ ദിനമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഉറപ്പുള്ള സിംഗിളും നിരസിച്ച സഞ്ജു, ക്രീസിൽ തുടർന്നു.

‘ക്രിക്കറ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ ക്രൂരമാകാറുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ തെവാട്ടിയയ്ക്ക് അറിയാം’ – ട്വിറ്ററിൽ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയുടെ വാക്കുകൾ. ‘തെവാട്ടിയയോട് സഹതാപമുണ്ട്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ടീമിനെ തോൽവിയിലേക്ക് വലിച്ചിടുകയാണ്’ – ഭോഗ്‍ലെയുടെ അടുത്ത ട്വീറ്റ്. തെവാട്ടിയയുടെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിനിടയിലും സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിൽ പ്രതീക്ഷവച്ച ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചാണ് 17–ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദ് ഷമിയെത്തുന്നത്. കുത്തിയുയർന്ന ആദ്യ പന്തിൽ ആവേശത്തള്ളിച്ചയിൽ ബാറ്റുവച്ച സഞ്ജുവിന് പിഴച്ചു. കെ.എൽ. രാഹുലിന് ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്ത്! ഈ ഓവറിലെ അവസാന രണ്ട് പന്ത് റോബിൻ ഉത്തപ്പ ബൗണ്ടറി കടത്തിയെങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ ആരാധകർക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാന മൂന്ന് ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 51 റണ്‍സ്! ആ മൂന്ന് ഓവർ ബോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷെൽഡൺ കോട്രലും മുഹമ്മദ് ഷമിയും. ക്രീസിൽ ഉത്തപ്പയും തെവാട്ടിയയും!

തോൽവി ഉറപ്പിച്ച രാജസ്ഥാൻ ആരാധകർ തെവാട്ടിയയെ പഴിച്ച് ടെലിവിഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് രംഗം മാറുന്നത്. വില്ലൻ നായകനായി മാറുന്ന ആന്റി ക്ലൈമാക്സിന്റെ ലക്ഷണത്തോടെയാണ് ഷെൽഡൺ കോട്രലിന്റെ 18–ാം ഓവർ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യ പന്ത് ബാക്ക്‌വാഡ് സ്ക്വയർ ലെഗ്ഗിലൂടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സിക്സ്. രണ്ടാം പന്തും ബാക്ക്‌വാഡ് സ്ക്വയർ ലെഗ്ഗിലൂടെ പുൾ ചെയ്തത് ഗാലറിയിൽ. അപ്പോഴും തെവാട്ടിയയിൽ ആരാധകർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

മൂന്നാം പന്ത് ലോങ് ഓഫിനു മുകളിലൂടെ ലോഫ്റ്റ് ചെയ്തത് നിലംതൊടാതെ ബൗണ്ടറി കടന്നു. തെവാട്ടിയ വില്ലൻ വേഷം അഴിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടതോടെ ആരാധകർ നിരാശ മറന്നു. ലോ ഫുൾടോസായെത്തിയ നാലാം പന്ത് മിഡ്‌വിക്കറ്റിനു മുകളിലൂടെ പറന്നു. ബൗണ്ടറിക്കപ്പുറത്ത് സഞ്ജു സാംസൺ ആവേശത്തള്ളിച്ചയിൽ സീറ്റിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അഞ്ചാം പന്തിലും ആഞ്ഞുവീശിയ തെവാട്ടിയയ്ക്ക് പിഴച്ചു. പന്തിൽ തൊടാനായില്ല. ആറാം പന്ത് വീണ്ടും സിക്സ്. ഇക്കുറി മിഡ്‌വിക്കറ്റിനു മുകളിലൂടെ പന്ത് ഗാലറിയിൽ. കോട്രലിന്റെ ഒരു ഓവറിൽ പിറന്നത് 30 റൺസ്!

മുഹമ്മദ് ഷമി അടുത്ത വരവിലും ആദ്യ പന്തിൽ വിക്കറ്റെടുത്തതോടെ രാജസ്ഥാൻ ക്യാംപിൽ വീണ്ടും പരിഭ്രമം. ഇക്കുറി നാലു പന്തിൽ ഒൻപതു റൺസുമായി റോബിൻ ഉത്തപ്പ മടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തുടർ സിക്സുകളുമായി ആരാധകരുടെ കയ്യടി വാങ്ങിയ ആർച്ചറാണ് തുടർന്നെത്തിയത്. നേരിട്ട ആദ്യ രണ്ടു പന്തും സിക്സ്! മൂന്നാം പന്തിൽ സിംഗിൾ. നാലാം പന്തിൽ തെവാട്ടിയയുടെ വക അടുത്ത സിക്സ്. 19 പന്തിൽ എട്ടു റൺസുമായി പിന്നോട്ടിയ തെവാട്ടിയ 30 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടു!

19–ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിൽ മായങ്ക് അഗർവാളിന് ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ച് മടങ്ങിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും വിജയലക്ഷ്യം ഒരു ഓവറിൽ രണ്ട് റൺസായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. 31 പന്തിൽ ഏഴു പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ സഹിതം 53 റൺസെടുത്താണ് തെവാട്ടിയ മടങ്ങിയത്. കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായി മാറുമായിരുന്ന ഇന്നിങ്സിനെ, കരിയർ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന ഇന്നിങ്സാക്കി മാറ്റി മടക്കം! ‘ക്രിക്കറ്റ് ചില സമയത്ത് ക്രൂരമായ കളിയാണെ’ന്ന് തെവാട്ടിയയ്ക്ക് നേരെ വിമർശനമെറിഞ്ഞ ഭോഗ്‍ലെയ്‌ക്കും അപ്പോൾ അക്കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും, അതുവരെ തെവാട്ടിയയെ വിമർശിച്ചവർക്കും – ‘ക്രിക്കറ്റ് ചില സമയത്ത് ക്രൂരമായ കളിയാണ്’!



