സൂപ്പർ ഓവറിൽ കിഷനെ പുറത്തിരുത്തി തോറ്റു; വിമർശനങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് രോഹിത്

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ (ഐപിഎൽ) ആവേശപ്പോരിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനോട് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ വിമർശനം കടുക്കുന്നു. സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിനായി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെയും കീറോൺ പൊള്ളാർഡിനെയും നിയോഗിച്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ തന്ത്രമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുപ്പെടുന്നത്. മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും ഫോമിലായിരുന്ന യുവതാരം ഇഷാൻ കിഷനെയായിരുന്നു സൂപ്പർ ഓവറിന് നിയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ താരങ്ങളായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ, കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ, യുവരാജ് സിങ് തുടങ്ങിയവർ രംഗത്തെത്തി.

മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ നവ്ദീപ് സെയ്നിയുടെ സൂപ്പർ ഓവർ നേരിട്ട ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ – കീറോൺ പൊള്ളാർഡ് സഖ്യത്തിന് ആകെ നേടാനായത് ഏഴു റൺസ് മാത്രമാണ്. ബെംഗളൂരുവിനായി വിരാട് കോലി – എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് സഖ്യം വിജയലക്ഷ്യം അനായാസം മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ, ബാംഗ്ലൂർ ഉയർത്തിയ 202 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 202 റണ്‍സിൽ ഒതുങ്ങിയതോടെയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ സൂപ്പർ ഓവർ വേണ്ടിവന്നത്.

ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മുംബൈയുടെ ചേസിങ്ങിൽ നിർണായകമായത് സെഞ്ചുറിക്ക് ഒരു റണ്‍ മാത്രം അകലെ പുറത്തായ ഇഷാൻ കിഷന്റെ ഇന്നിങ്സായിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ ആദ്യമായി അവസരം ലഭിച്ച കിഷൻ, 58 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറും ഒൻപതു സിക്സും സഹിതം 99 റൺസാണ് നേടിയത്. ഇഷാൻ കിഷൻ നേടിയ ഒൻപതു സിക്സിൽ നാലും സൂപ്പർ ഓവർ ‍ബോൾ ചെയ്ത നവ്ദീപ് സെയ്നിക്കെതിരെ ആയിരുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇഷാൻ കിഷൻ പുറത്തിരുന്നതോടെ സൂപ്പർ ഓവർ ‘സൂപ്പറാക്കിയ’ സെയ്നി ഏഴു റൺസിൽ മുംബൈയെ ഒതുക്കുകയും ചെയ്തു.

ദീർഘനേരം ബാറ്റു ചെയ്തതിനാൽ ക്ഷീണിതനായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇഷാൻ കിഷനെ സൂപ്പർ ഓവറിന് പരിഗണിക്കാതിരുന്നതെന്ന് മത്സരശേഷം മുംബൈ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും പരിശീലകൻ മഹേള ജയവർധനെയും വ്യക്തമാക്കി. ‘ബാറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കിഷൻ. അദ്ദേഹത്തെത്തന്നെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കാമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെങ്കിലും കിഷൻ അശക്തനായിരുന്നു. വലിയ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള താരമാണ് പാണ്ഡ്യ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൂടി മാത്രം ക്രീസിൽ തുടർന്നാൽ മതിയെന്നിരിക്കെ ക്ഷീണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇഷാൻ കിഷനെ മാറ്റിയത് ശരിയല്ലെന്ന് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം കൂടിയായ കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘സൂപ്പർ ഓവറിൽ മുംബൈയുടെ തന്ത്രം പാളിയെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. താരതമ്യേന ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ടു മിനിറ്റുകൂടി ബാറ്റു ചെയ്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇഷാൻ കിഷനെയെല്ല ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത്. മറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ കളിപ്പിക്കാതിരുന്ന തീരുമാനത്തെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ പിഴവ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനും സംഭവിച്ചത് നാം കണ്ടതാണ്. അന്ന് ഏറ്റവും ഫോമിലായിരുന്ന മായങ്കിനെ പ‍ഞ്ചാബ് പുറത്തിരുത്തി. സൂപ്പർ ഓവറിൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു’ – പീറ്റേഴ്സൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പീറ്റേഴ്സനെ പിന്തുണച്ച് സുനിൽ ഗാവസ്കറും രംഗത്തെത്തി. ‘സൂപ്പർ ഓവറിനായി തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അധികം സമയം കിട്ടില്ല‌. ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്യാപ്റ്റനെയും കോച്ചിനെയും ഉപദേശിക്കാൻ 15 പേരെങ്കിലുമുണ്ടാകും എന്നതാണ് വലിയ ദുരന്തം. എട്ടു റൺസിനു പകരം 18 റൺസാണ് വേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ തീർച്ചയായും ഇടംകയ്യനായ ശിവം ദുബെയെ പരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ഫോം വളരെ നിർണായകമായ ഘടകമാണെന്നതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വെറും ആറു പന്ത് മാത്രമുള്ള ആ ഇന്നിങ്സിനായി ഇഷാന്‍ കിഷൻ തന്നെ വരുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്’ – ഗാവസ്കർ പറ‍ഞ്ഞു.



