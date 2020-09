ധോണിയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ആർക്കും അതിന് കഴിയില്ല: ഉള്ളത് പറഞ്ഞ് സഞ്ജു

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുമായുള്ള താരതമ്യങ്ങൾ തള്ളി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ രംഗത്ത്. ധോണിയേപ്പോലെ ആകാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ലെന്നും ആരും അതിനു ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സഞ്ജു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുഎഇയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തതോടെയാണ് സ‍ഞ്ജു – ധോണി താരതമ്യം ശക്തമായത്. തിരുവനന്തപുരം എംപി കൂടിയായ ശശി തരൂർ, അടുത്ത ധോണിയാണ് സഞ്ജുവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനെ എതിർത്ത് മുൻ താരങ്ങളായ ഗൗതം ഗംഭീറും എസ്. ശ്രീശാന്തും രംഗത്തെത്തി. ഇതിനിടെയാണ് സ‍ഞ്ജു നേരിട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ആർക്കും ധോണിയേപ്പോലെ ആകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്. ആരും അതിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ധോണിയേപ്പോലെ കളിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ധോണിയേപ്പോലെ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്റെ ചിന്തകളിൽപ്പോലുമില്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസമാണ് അദ്ദേഹം. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കളിയിലേയും. ഞാൻ എന്റെ കളിയിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എനിക്കെന്തു ചെയ്യാനാകും എന്നു മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാം, എങ്ങനെ മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ 74 റൺസോടെയും, കിങ്സ് ഇലവൻ പ‍ഞ്ചാബിനെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 85 റൺസോടെയും സഞ്ജുവാണ് രാജസ്ഥാന്റെ വിജയശിൽപിയായത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും കളിയിലെ കേമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും സഞ്ജു തന്നെ. ഈ പ്രകടനങ്ങളോടെ ദേശീയ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയിട്ടില്ലായിരിക്കാം. ഞാൻ മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാം. ഏതു ടീമിൽ കളിച്ചാലും ആ ടീമിനായി മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുകയെന്നതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. നിലവിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധ ഐപിഎലിലാണ്’ – സഞ്ജു പറ‍ഞ്ഞു.

∙ ഇനിയും 10 വർഷ കൂടി....

10 വർഷം കൂടി ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായി തുടരാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും സഞ്ജു പങ്കുവച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പമുള്ള സമയത്ത് ഒരു ജിം സെഷനിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലിയുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചതും സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തി.

‘നന്മയുള്ള ഒരുപിടി മനുഷ്യർക്കൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കാരണം എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ മരിക്കും. ഇനിയും 10–12 വർഷം കൂടി കളത്തിൽ തുടരാനാകുമെന്നാണ് എന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.’

‘ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ഒരിക്കൽ ജിമ്മിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിരാട് ഭായിയുമായി സംസാരിച്ചത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ്. അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കുറേ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എത്രകാലം കൂടി കളി തുടരാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു. 10 വർഷം കൂടി എന്ന് ഞാൻ മറുപടി നൽകി. എങ്കിൽ ആ 10 വർഷത്തിനുവേണ്ടി സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കേരള ഭക്ഷണം പോലും അതുകഴിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.’

‘അതുകൊണ്ട് അടുത്ത 10–12 വർഷത്തേക്ക് ക്രിക്കറ്റിനായി സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ എന്റെ കളിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കാകുന്നുണ്ട്. അത് പവർ ഹിറ്റിങ്ങിൽ അടിയുറച്ചതാണ്. പവർ ഹിറ്റിങ്ങിനുള്ള എന്റെ കഴിവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ പ്രയത്നിച്ചത്.’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

