കോട്രലിന്റെ സൈനിക പശ്ചാത്തലത്തോട് ആദരവ്: സല്യൂട്ട് വിവാദത്തിൽ തെവാത്തിയ

ഷാർജ∙ കിങ്സ് ഇലവൻ പ‍ഞ്ചാബിന്റെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ഷെൽഡൺ കോട്രലിന്റെ പ്രശസ്തമായ സൈനിക സല്യൂട്ടിനെ പരിഹാസപൂർവം അനുകരിച്ച് വിവാദത്തിൽ ചാടിയ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം രാഹുൽ തെവാത്തിയ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത്. കോട്രലിന്റെ സൈനിക പശ്ചാത്തലത്തോട് തനിക്ക് ആദരവ് മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് തെവാത്തിയ വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കോട്രലിന്റെ ഒരു ഓവറിൽ അഞ്ച് സിക്സടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് തന്റെ ഭാഗ്യ ദിനമായതുകൊണ്ടാണെന്നും തെവാത്തിയ വിശദീകരിച്ചു. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അത്തരമൊരു പ്രകടനം സാധ്യമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും തെവാത്തിയ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാർജയിൽ നടന്ന കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് – രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരത്തിനു ശേഷം ഡ്രസിങ് റൂമിൽവച്ചാണ് തെവാത്തിയ കോട്രലിന്റെ സല്യൂട്ട് അനുകരിച്ചത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരശേഷം പങ്കുവച്ച ഡ്രസിങ് റൂം വിഡിയോയിൽ ഈ സല്യൂട്ടും പതിഞ്ഞതോടെയാണ് ആരാധകർ ഇതു ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ ഇതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ആ മത്സരത്തിൽ അവസാന ഓവറിൽ രാജസ്ഥാന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 51 റൺസാണ്. തോൽവിയുറപ്പിച്ച രാജസ്ഥാനെ, കോട്രൽ ബോൾ ചെയ്ത 18–ാം ഓവറിൽ അഞ്ച് സിക്സർ പറത്തിയാണ് തെവാത്തിയ വിജയത്തിന് അരികിലെത്തിച്ചത്. മുഹമ്മദ് ഷമിക്കെതിരെ ജോഫ്ര ആർച്ചർ നേടിയ ഇരട്ട സിക്സുകൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ അസാധ്യമെന്ന തോന്നിയ വിജയം രാജസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. കളത്തിൽ കോട്രലിനെ തകർത്തുവിട്ട ഈ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽവച്ച് കോട്രലിന്റെ പ്രശസ്തമായ സൈനിക സല്യൂട്ട് തെവാത്തിയ അനുകരിച്ചത്.

‘ആ വിഡിയോ കണ്ടവരോടായി ഒരു കാര്യം. കോട്രലിന്റെ സല്യൂട്ട് ആഘോഷം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനിക പശ്ചാത്തലത്തോടും ആദരവ് മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്റെ ഭാഗ്യ ദിനമായിരുന്നു അത്. എനിക്കിനിയും അത്തരമൊരു പ്രകടനം സാധ്യമാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് അതുപോലൊരു മോശം പ്രകടനം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത വിരളം. എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിനു നന്ദി’ – തെവാത്തിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ജമൈക്കൻ പട്ടാളത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ക്രിക്കറ്റിലെ ഓരോ വിക്കറ്റ് നേട്ടവും മിലിറ്ററി സല്യൂട്ടോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന കോട്രലിന്റെ ശൈലി പണ്ടേ പ്രശസ്തമാണ്. കോട്രലിനെ അറിയാവുന്നവർ ഈ സല്യൂട്ടിൽ അത്ഭുതം കൂറില്ല. കാരണം ജമൈക്കൻ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു കക്ഷി. അവിടെനിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയാണ് വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. പ്രതിരോധ സേനയോടുള്ള താരത്തിന്റെ സ്നേഹാർദ്രമായ ആദരമാണ് ഓരോ സല്യൂട്ടിനെയും ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുനിർത്തുന്നത്.

English Summary: Rahul Tewatia seen doing Cottrell ‘salute’ in dressing room after win against Kings XI Punjab