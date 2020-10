ആ വേദന എനിക്കറിയാം സഞ്ജൂ...; ആശ്വാസ വാക്കുകളുമായി സച്ചിൻ– വിഡിയോ

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരം പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെ പുറത്താക്കിയ തകർപ്പൻ ക്യാച്ചിന് സഞ്ജു സാംസണിന് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ അഭിനന്ദനം. ക്യാച്ചിനുശേഷം തലയിടിച്ചുവീണ സഞ്ജുവിന്റെ വേദന തനിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് സച്ചിൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. തകർപ്പൻ ക്യാച്ചുമായി കയ്യടി നേടിയെങ്കിലും, സീസണിലാദ്യമായി സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റ് ശബ്ദിക്കാതെ പോകുന്നതിനും മത്സരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ടോം കറൻ ഒഴികെയുള്ള രാജസ്ഥാൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ഒന്നാകെ കൊൽക്കത്ത ബോളർമാർക്കു മുന്നില്‍ തകർന്നടിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജുവിനും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒൻപതു പന്തിൽ എട്ട് റൺസെടുത്താണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്.

കൊൽക്കത്ത ഇന്നിങ്സിലെ 18–ാം ഓവറിലാണ് സച്ചിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സഞ്ജുവിന്റെ ക്യാച്ച് പിറന്നത്. ഈ ഓവറിൽ ടോം കറൻ എറിഞ്ഞ അവസാന പന്ത് ഒരു സ്ലോവർ ഷോർട്ട് ബോളായിരുന്നു. കമ്മിൻസിന്റെ പാളിയ പുൾ ഷോട്ട് കയ്യിലൊതുക്കാൻ ഡീപ് ബാക്ക്‌വാഡ് സ്ക്വയറിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ സഞ്ജുവിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ചെറുതായൊന്നു പിഴച്ചു. പന്തിന്റെ വഴിയിൽനിന്ന് അൽപം മുന്നിലായിരുന്ന സഞ്ജു അവസാന നിമിഷം അൽപം പിന്നിലേക്ക് ഉയർന്നുചാടിയാണ് പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കിയത്. ഇതോടെ നിലതെറ്റി നിലംപതിച്ചു. ബാലൻസ് പോയതോടെ തലയിടിച്ചായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ വീഴ്ച. ക്യാച്ചെടുത്ത ശേഷം ഗ്രൗണ്ടിലിരുന്ന സഞ്ജുവിന് അടുത്തേക്ക് സഹതാരങ്ങൾ ഓടിയെത്തി. അൽപനേരം ഇരുന്നശേഷം അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് മത്സരത്തിൽ വീണ്ടും സജീവമായി.

ഈ ക്യാച്ചിനു പിന്നാലെയാണ് സച്ചിന്റെ ട്വീറ്റെത്തിയത്: ‘സഞ്ജു സാംസൺ വക ഉജ്വലമായൊരു ക്യാച്ച്. ഇത്തരത്തിൽ തല പിന്നിൽപ്പോയി ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം വേദനിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. 1992 ലോകകപ്പിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ക്യാച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇതേ വേദന ഞാനും അനുഭവിച്ചതാണ്’ – സച്ചിൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

∙ ബാറ്റിങ്ങിൽ നിരാശ

അതേസമയം, തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ സഞ്ജുവിന്റെ മാസ് പ്രകടനം കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. വെറും മൂന്ന് റൺസെടുത്ത് രാജസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് സഞ്ജു ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. രണ്ട് ഓവർ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ തുടക്കമിട്ട സഞ്ജു കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് ആകെ നേടിയത്.

രാജസ്ഥാൻ സ്കോർ 30ൽ നിൽക്കെ ഒൻപതു പന്തിൽ എട്ട് റൺസുമായി പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. ശിവം മാവിയുടെ പന്ത് ഉയർത്തിയടിച്ച സഞ്ജുവിനെ സുനിൽ നരെയ്ൻ അനായാസം ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കി. സഞ്ജുവിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ഒന്നിനുപിറകേ ഒന്നായി പുറത്താകുന്നതിനും ദുബായ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷിയായി. ഒടുവിൽ ടോം കറന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് ടീമിന്റെ പരാജയഭാരം കുറച്ചത്.

കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെതിരെ 42 പന്തിൽനിന്ന് താരം 85 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ 74 റൺസും നേടി. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്സിനെതിരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ റോളിലായിരുന്ന സഞ്ജു രണ്ട് ക്യാച്ചുകള്‍ നേടി. രണ്ട് താരങ്ങളെ സ്റ്റംപ് ചെയ്തും പുറത്താക്കി. ജോസ് ബട്‌ലർ രാജസ്ഥാനോടൊപ്പം ചേർന്നതോടെ സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറി.



