ചെന്നൈയുടെ മലയാളി താരം ആസിഫ് ‘ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിള’ ഭേദിച്ചോ? ഇല്ലെന്ന് സിഇഒ

ദുബായ്∙ യുഎഇയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മലയാളി താരം കെ.എം. ആസിഫ് ‘ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിള’ സംവിധാനം (ബയോ സെക്യുർ ബബിൾ) ഭേദിച്ചുവെന്ന പ്രചാരണം തള്ളി ടീമിന്റെ സിഇഒ രംഗത്ത്. ചെന്നൈ താരനിരയിലെ ഏക മലയാളി താരമായ മലപ്പുറം എടവണ്ണ സ്വദേശി കെ.എം. ആസിഫ്, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കർശന നിയന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിള ഭേദിച്ചതായി ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഐപിഎലിനിടെ ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിള ഭേദിക്കുന്ന ആദ്യ താരമാണ് ആസിഫെന്നും അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥൻ രംഗത്തെത്തിയത്.

ദുബായിൽ ചെന്നൈ ടീം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ജൈവ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഭേദിച്ച് ആസിഫ്, റൂമിന്റെ സ്പെയർ താക്കോൽ എടുക്കുന്നതിന് റിസപ്ഷനിൽ പോയെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. മനഃപൂർവം സംഭവിച്ചതല്ലെങ്കിലും താരത്തെ ആറു ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റീനിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും പ്രചാരണമുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഈ പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയുമായി സംസാരിക്കവെ കാശി വിശ്വനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഹോട്ടൽ ലോബിയിൽ താരങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള പ്രത്യേക പ്രദേശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥിരമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്ന ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ വസ്തുതകൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ലോബിയിൽത്തന്നെ ചെന്നൈ താരങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക റിസപ്ഷനുണ്ട്. കളിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരും അവിടെയുണ്ട്. ഹോട്ടലിലെ മറ്റ് സ്റ്റാഫുമായി ആസിഫ് സമ്പർക്കത്തിൽ വരില്ല’ – കാശി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

‘ആസിഫിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന താക്കോൽ കളഞ്ഞുപോയതും അദ്ദേഹം സ്പെയർ താക്കോലിനായി റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോയതും വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ, ഹോട്ടലിലെ മറ്റു ജീവനക്കാരുടെ അടുത്തേക്കല്ല, മറിച്ച് താരങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും പ്രചരിച്ചത് മറ്റൊന്നുമാണ്’ – അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

‘ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് എത്രമാത്രം അപകടകാരിയാണെന്നും അറിയാം. താരങ്ങളും പരിശീലക സംഘവും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻപോലും പോകാറില്ല. ടീമംഗങ്ങൾക്കായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിളയും ടീം അധികൃതരുടെ ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിളയും രണ്ടാണ്’ – കാശി വിശ്വനാഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘മനുഷ്യരേക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം മുൻകരുതലുകൾ ഞങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ താരങ്ങളെല്ലാം 14 തവണ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായി. ആസിഫും ഈ പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണ്. താസമിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിളയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകില്ല. പക്ഷേ, അവരെയെല്ലാം സ്ഥിരമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം’ – കാശി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിള ഭേദിക്കുന്ന ടീമുകളും താരങ്ങളും കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ‘ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിള ലംഘിച്ചാൽ ശമ്പളമില്ലാതെ ആറു ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടി വരും. ആവർത്തിച്ചാൽ ശമ്പളമില്ലാതെ വീണ്ടും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു മത്സരത്തിൽനിന്ന് വിലക്കും ലഭിക്കും. മൂന്നാം തവണയും ഇതു സംഭവിച്ചാൽ ആ താരത്തെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കും. പകരം താരത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ടീമിന് അനുമതി നൽകുകയുമില്ല.

∙ എന്താണ് ഐപിഎലിലെ ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിള?

ബയോ സെക്യുർ ബബിൾ അഥവാ ‘ജൈവ സുരക്ഷാ കുമിള. പേരു പോലെ സംഗതി കുമിളയല്ല; കോവിഡ് ബാധിക്കാതെ കളിക്കാരെയും ഒഫിഷ്യൽസിനെയും മറ്റു ജീവനക്കാരെയുമെല്ലാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സുരക്ഷാ വലയം എന്നു പറയാം.ഐപിഎൽ ടീമംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പരിസരം കർശനമായി നിലനിർത്താൻ ഒരോ മേഖലയിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് . താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ, പരിശീലന സ്ഥലങ്ങൾ, സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം എന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കടുത്ത ആരോഗ്യസുരക്ഷ. കളിക്കാർക്ക് പരിശീലന സെഷനിലും കളിക്കളത്തിലുമല്ലാതെ പരസ്പരം ഇടപഴകാൻ അനുവാദമില്ല. രണ്ടു മീറ്റർ സുരക്ഷാ അകലം എപ്പോഴും പാലിക്കണം. അകലം തെറ്റിച്ചാൽ മുന്നറിയിപ്പ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാച്ചും ഒരോരുത്തരും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് അഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. വാഹനത്തിലും ഒന്നിടവിട്ട (സിഗ്സാഗ് ശൈലി) രീതിയിലാണ് കളിക്കാരുടെ ഇരിപ്പിടം. ഒരാളുടെ പിഴവുമൂലം ടൂർണമെന്റ് തന്നെ മുടങ്ങാമെന്നതിനാൽ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഒരോ കളിക്കാരും ഇടപെടുന്നത്.

