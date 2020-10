ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ മൂന്നു മത്സരം പിന്നിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഫോം കണ്ടെത്താനാകാതെ ഉഴറുന്ന താരമാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ കർണാടക താരം റോബിൻ ഉത്തപ്പ. കളിച്ച മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അഞ്ച് (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ), 9 (കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെതിരെ), രണ്ട് (കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉത്തപ്പയുടെ പ്രകടനം. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഉത്തപ്പയുടെ മോശം പ്രകടനം ടീമിന്റെ വിജയത്തെ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരെ രാജസ്ഥാൻ തോൽവി വഴങ്ങി.

ടൂർണമെന്റിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിനിടെ, നാണക്കേടിന്റെ മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി കൊൽക്കത്ത‌യ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലൂടെ ഉത്തപ്പയുടെ പേരിലായി. ഐപിഎലിൽ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന താരം ഇപ്പോൾ ഉത്തപ്പയാണ്. വിവിധ ടീമുകളിലായി ഐപിഎലിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച 180 മത്സരങ്ങളിൽ, ഉത്തപ്പയുടെ ടീം തോൽക്കുന്നത് ഇത് 91–ാം തവണയാണ്! ഐപിഎലിൽ ഈ സീസണിൽ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയ ഉത്തപ്പ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, പുണെ വാരിയേഴ്സ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായാണ് മുൻപ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഈ പട്ടികയിൽ ഉത്തപ്പ മുന്നോട്ടു കയറിയപ്പോൾ ‘രക്ഷപ്പെട്ടത്’ ആരെന്നല്ലേ? സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലി! ഐപിഎലിൽ ഇതിനകം 180 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ വിരാട് കോലി, 90 തവണയാണ് തോറ്റ ടീമുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നത്. ഉത്തപ്പ വിവിധ ടീമുകളുടെ ഭാഗമായാണ് 91 തോൽവി വഴങ്ങിയതെങ്കിൽ, ആദ്യ സീസൺ മുതൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ താരമായ കോലിയുടെ തോൽവികളെല്ലാം അവരുടെ ജഴ്സിയിലാണെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം.

അതേസമയം, ഒരേയൊരു തോൽവിയുടെ ‘ലീഡി’ലാണ് ഉത്തപ്പ കോലിയെ മറികടന്നതെന്നതിനാൽ, ഈ സീസണിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് വിരാട് കോലിയെ തേടിയെത്തിയാലും അതിശയിക്കാനില്ല. അതു സംഭവിക്കരുതെങ്കിൽ ഈ സീസണിൽ കോലിയും സംഘവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും.

പട്ടികയിൽ മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ രണ്ട് വൻമരങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ ഉത്തപ്പയെ ‘റെക്കോർഡിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട’ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് നായകൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്. വിവിധ ടീമുകൾക്കായി ഇതിനകം 185 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച കാർത്തിക്, അതിൽ 87 എണ്ണത്തിൽ തോറ്റ ടീമിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഐപിഎലിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ, ഗുജറാത്ത് ലയൺസ് എന്നീ ടീമുകളിൽ കാർത്തിക് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാലാമതുള്ളതും അത്ര ചെറിയ താരമല്ല. നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ നായകൻ രോഹിത് ശർമ! 191 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ രോഹിത്, ഇതിൽ 85 മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനു പുറമെ ഡെക്കാൻ ചാർജേഴ്സിനായും (സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ആദ്യ പേര്) രോഹിത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 149 മത്സരങ്ങളിൽ 79 തവണ തോറ്റ ടീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അമിത് മിശ്ര, 157 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഇത്രതന്നെ തോൽവികളുടെ ഭാഗമായ എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നു!

English Summary: Robin Uthappa leads list of most defeats for a player in IPL history