ഞാൻ സഞ്ജുവിന്റെ ആരാധിക; സഞ്ജു ഉള്ളതിനാൽ രാജസ്ഥാന്റെയും: സ്മൃതി മന്ഥന

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനോടുള്ള ആരാധന വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർതാരം സ്മൃതി മന്ഥന. ഇത്തവണ ഐപിഎലിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ് മറ്റൊരു തലത്തിലാണെന്ന് മന്ഥന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഐപിഎലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പോലും ആ ടീമിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതു കൊണ്ടാണെന്ന് മന്ഥന വെളിപ്പെടുത്തി. ‘ഇന്ത്യ ടുഡേ’യ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സ്മൃതി മന്ഥന ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.

‘ഐപിഎലിൽ യുവതാരങ്ങൾ ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെയധികം പ്രചോദനമാണ്. സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ബാറ്റിങ് കണ്ടതോടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ആരാധികയായി മാറി. സഞ്ജു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെയും ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് വേറെ ലെവലാണെന്നുതന്നെ പറയണം. ഐപിഎലിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ബോളിങ്ങും ബാറ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്നവരിൽനിന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്റെ ചിന്ത’ – സ്മൃതി മന്ഥന പറഞ്ഞു.

സഞ്ജു ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാജസ്ഥാനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും, ഐപിഎലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടീമിനെയും പിന്തുണയ്ക്കു‌ന്നില്ലെന്ന് മന്ഥന വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഐപിഎലിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം താരങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇത്തവണ പിന്തുണ. അവരോടാണ് ഇഷ്ടം. വിരാട് കോലി, എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, രോഹിത് ശർമ, എം.എസ്. ധോണി തുടങ്ങിയവരാണ് ഐപിഎലിലെ പ്രിയ താരങ്ങളെന്നും മന്ഥന പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ എല്ലാ മത്സരവും കാണാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, പല ടീമുകളിലുള്ള വ്യത്യസ്തരായ താരങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഇത് ആരെയും പിണക്കാതിരിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല. മറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടീമിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. വിരാട് കോലി, എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, രോഹിത് ശർമ, എം.എസ്. ധോണി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളോട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം’ – മന്ഥന പറഞ്ഞു.

ഐപിഎലിൽ ഇത്തവണ മിന്നുന്ന തുടക്കമിട്ട സഞ്ജു, ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ 32 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും ഒൻപതു സിക്സും സഹിതം 74 റൺസ് നേടിയും, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെതിരെ 42 പന്തിൽ നാലു ഫോറും ഏഴു സിക്സും സഹിതം 85 റൺസ് നേടിയുമാണ് സഞ്ജു രാജസ്ഥാന്റെ വിജയശിൽപിയായത്. ഈ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരവും സഞ്ജുവിനായിരുന്നു.

അതേസമയം, സഞ്ജു തിളങ്ങാതെ പോയ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനോട് തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. കൊൽക്കത്തയ്‍ക്കെതിരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 55.66 ശരാശരിയിൽ 167 റൺസുമായി ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ് സ്കോറർമാരുടെ പട്ടികയിൽ നാലാമനാണ് സഞ്ജു. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ നൂറിനു മുകളിൽ റൺസ് നേടിയ താരങ്ങളിൽ 200നു മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുള്ള ഏക താരവും സഞ്ജുവാണ്.



