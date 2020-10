ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിലെ രണ്ടാം തോൽവിക്കു പിന്നാലെ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് പരിശീലകൻ അനിൽ കുംബ്ലെയ്‌ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. കർണാടകക്കാരനായ കുംബ്ലെ, പഞ്ചാബ് ടീമിലെ കർണാടക താരങ്ങൾക്ക് അനർഹമായ പരിഗണന നൽകുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം. കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള കെ.എൽ. രാഹുൽ നയിക്കുന്ന കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, നാലു മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ടു വീതം ജയവും തോൽവിയും സഹിതം നാലു പോയിന്റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.

ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോടും തോൽവി വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടെ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അനിൽ കുംബ്ലെയ്‌ക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നത്. നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ മുംബൈയോട് 48 റൺസിനാണ് രാഹുലും സംഘവും തോറ്റത്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 191 റൺസാണെടുത്തത്. പഞ്ചാബിന്റെ മറുപടി 20 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 143 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.

സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും മികവു കാട്ടാതിരുന്ന പാതി മലയാളി കൂടിയായ കരുൺ നായരെ വീണ്ടും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് കുംബ്ലെയ്‌ക്കെതിരായ വിമർശനത്തിനു പിന്നിൽ. പഞ്ചാബിൽനിന്നു തന്നെയുള്ള മൻദീപ് സിങ്ങിനെപ്പോലുള്ള പ്രതിഭയുള്ള യുവതാരം ഊഴം കാത്ത് പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് കർണാടകക്കാരനായതിന്റെ പേരിൽ കരുൺ നായരെ ടീമിൽ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇതുവരെ കളത്തിലിറങ്ങിയ മൂന്ന് ഇന്നിങ്സുകളിൽ ഒന്ന്, പുറത്താകാതെ 15, 0 എന്നിങ്ങനെയാണ് കരുണിന്റെ സ്കോർ. മുംബൈയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഡക്കായതോടെയാണ് കരുണിനും പരിശീലകനായ കുംബ്ലെയ്ക്കുമെതിരെ വിമർശനം ശക്തിപ്പെട്ടത്. കരുൺ നായർ ഉൾപ്പെടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻ‌സിനെതിരെ കളിച്ച കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ടീമിൽ ആകെ നാല് കർണാടക താരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, കൃഷ്ണപ്പ ഗൗതം എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവർ.

