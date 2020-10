രാജസ്ഥാനെ ജയിപ്പിച്ച ആ തെവാത്തിയ ‘ഡൽഹി താരം’; ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഇന്നിങ്സുകൊണ്ട് താരപദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന താരമാണ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയൽസിന്റെ ഹരിയാന താരം രാഹുൽ തെവാത്തിയ. ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിൽ ടീമിലെത്തിയ തെവാത്തിയ, കിങ്സ് ഇലവൻ പ‍ഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്. പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തോൽവി ഉറപ്പിച്ച രാജസ്ഥാനെ, അവസാന ഓവറുകളിലെ ബാറ്റിങ് വിസ്ഫോടനത്തിലൂടെ വിജയത്തിലേക്ക് വഴിനടത്തിയ തെവാത്തിയയുടെ ആ ഇന്നിങ്സ് എങ്ങനെ മറക്കാനാണ്!

ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കാനാകാതെ പതറിയ തെവാത്തിയ, കടുത്ത രാജസ്ഥാൻ ആരാധകർ പോലും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട ഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് തിരിച്ചടിച്ചത്. പഞ്ചാബിന്റെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ബോളർ ഷെൽഡൺ കോട്രലിന്റ ഒരു ഓവറിൽ അഞ്ച് സിക്സറുകൾ പറത്തിയാണ് അന്ന് തെവാത്തിയ രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബാറ്റിങ്ങിൽ ട്രാക്കിലായപ്പോഴേക്കും ഏറെ വൈകിയിരുന്നെങ്കിലും ടീമിന്റെ വിജയമുറപ്പാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുകയറിയത്.

അതിനിടെ, ഇങ്ങനെ ‘വൈകുന്ന’ത് തെവാത്തിയയുടെ പതിവാണെന്ന ട്രോളുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെതിരെ രാജസ്ഥാനായി തകർത്തടിക്കുമ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ ‘ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ്’ താരമായിരുന്നു തെവാത്തിയ! പഞ്ചാബിനെതിരായ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിൽ തെവാത്തിയയെ തിരഞ്ഞുപോയ ആരാധകരിലൊരാളാണ് ഈ ‘വൈരുദ്ധ്യം’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അക്കൗണ്ടിലെ ചിത്രവും ഡൽഹി ജഴ്സിയിലുള്ളതായിരുന്നു.

ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെ തെവാത്തിയ ട്വിറ്ററിലെ ബയോ പുതുക്കി. പഴയചിത്രവും മാറ്റി. മാത്രമല്ല, ‘ലേറ്റായിപ്പോയെന്ന്’ സമ്മതിച്ച് ട്വീറ്റും ചെയ്തു! ഈ ട്വീറ്റും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. 7,400ൽ അധികം പേരാണ് ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം പേർ ലൈക്കും ചെയ്തു.

രസകരമായ ഒരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട്. പഞ്ചാബിനെതിരായ ആ ഐതിഹാസിക ഇന്നിങ്സിനു മുൻപ് ട്വിറ്ററിൽ തെവാത്തിയയെ പിന്തുടർന്നിരുന്നത് 5000ൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ അത് അര ലക്ഷത്തിന് അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ഒറ്റ ഇന്നിങ്സുകൊണ്ട് ആരാധകർക്കിടയിൽ തെവാത്തിയയ്ക്ക് ലഭിച്ച ജനപ്രീതി തന്നെ കാരണം!

‌English Summary: ahul Tewatia finally changes his bio to Rajasthan Royals after Twitter user points out