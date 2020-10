കൊൽക്കത്തയ്ക്കു നന്ദി; ഈ യുവ കൂട്ടുകെട്ടിനെ കൈവിടാതെ കൂട്ടിരുന്നതിന്...!

മൗണ്ട് മോംഗനൂയിലെ ആ വിശ്വകിരീടത്തിന്റെ ഓർമകളിലേയ്ക്കാണു കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ വിജയാഹ്ലാദം നടന്നു കയറുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പരകോടിയിൽ നിന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ബാറ്റിങ് കരുത്തിനെ കംലേഷ് നാഗർകോട്ടിയും ശിവം മാവിയും ചേർന്നു വലിച്ചുതാഴെയിടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് രണ്ടു വർഷം പിന്നോട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും. 2018ലെ ഐസിസി അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിന്റെ നാളുകളിലേക്ക്. ദുബായ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ റോയൽസ് ബാറ്റിങ്ങിന്റെ തലയും നടുവും തകർത്ത മാവിയും നാഗർകോട്ടിയും ഇതിനു മുൻപ് ഒരുമിച്ചു പന്തെറിഞ്ഞത് അന്നായിരുന്നു.

കിവീസ് മണ്ണിൽ അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുമ്പോൾ പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവി‍ഡിനെ തേടിയെത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും മാവി– നാഗർകോട്ടി ജോടിയെക്കുറിച്ചാണ്. സ്പീഡ് ഗണ്ണിൽ 145 കിലോമീറ്ററിന്റെ വേഗമെഴുതി പറന്ന പന്തുകളുടെ ഉടമകളെക്കണ്ടു പേരു കേട്ട താരങ്ങൾ വരെ വിസ്മയിച്ചതോടെ ജൂനിയർ നിരയിൽനിന്നു നേരെ സീനിയർ ടീമിന്റെ ഉയരത്തിലെത്തി പ്രതീക്ഷകൾ. പക്ഷേ പരുക്കിന്റെ ക്രീസിൽ ലൈനും ലെങ്തും തെറ്റിയ ആ കൂട്ടുകെട്ടിനു പിന്നീടു കളത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിവന്നതു നീണ്ട രണ്ടു വർഷങ്ങൾ.

ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിളക്കമെത്തും മുൻപേ ഈ ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളെത്തേടി ഐപിഎലിന്റെ വിളിയെത്തിയതാണ്. പതിനെട്ടുകാരൻ കംലേഷിനെ 3.2 കോടിക്കാണു കൊൽക്കത്ത വാങ്ങിയത്. മാവിയെ 3 കോടിക്കും. എന്നാൽ പരുക്കിനെതുടർന്നു നാഗർകോട്ടിക്ക് ആ സീസൺ നഷ്ടമായി. പത്തൊൻപതുകാരന്റെ പരിഭ്രമം ഇല്ലാതെ ശിവം മാവി അരങ്ങേറി. രണ്ടാം സീസണിലും കംലേഷ് പരുക്കിനോടു മല്ലിടുമ്പോൾ കൂട്ടായി മാവിയും ഒപ്പം ചേർന്നു. പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ ലീഗ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഐപിഎലിൽ 20 വയസ്സു പോലും തികയാത്ത രണ്ടു താരങ്ങൾക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി കൂട്ടിരിക്കാനായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയുടെ തീരുമാനം.

ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ആ കരുതലിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് ദുബായിൽ ‘റിട്ടേൺസ്’ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയം അരികെയെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ബാറ്റ് വീശിയ റോയൽസിന്റെ മുൻനിര താരങ്ങൾ മാവിയുടെയും കംലേഷിന്റെയും വേഗത്തിനും കൃത്യതയ്ക്കും മുന്നിൽ തല കുനിച്ചപ്പോൾ സ്വപ്നം പോലൊരു ദൗത്യമാണു നൈറ്റ്‌റൈഡേഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ജോസ് ബട്‌ലർ, സഞ്ജു സാംസൺ, റോബിൻ ഉത്തപ്പ, റയാൻ പരാഗ് എന്നിവരെ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞയച്ച പേസ് ജോടിയുടെ മികവിൽ ആന്ദ്രേ റസലും കുൽദീപ് യാദവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോളർമാരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെതന്നെ കൊൽക്കത്ത വിജയത്തിലേക്കു ചുവടുവച്ചു.

അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ നടുവിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണു നാഗർകോട്ടിയും മാവിയും. ഇവർക്കു മാത്രമുള്ളതല്ല, ആ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പറക്കും മുൻപേ ചിറകൊതുക്കേണ്ടിവന്ന രണ്ടു യുവതാരങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം പകർന്നതിന്, ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഇന്ധനം നിറച്ചതിന് കൊൽക്കത്ത കൂടി കയ്യടി അർഹിക്കുന്നു. ‘ഇവരെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു കാണാൻ 2 വർഷമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ചേർത്തുപിടിച്ചതിനു നൈറ്റ‌റൈഡേഴ്സിനു ഗംഭീര അഭിനന്ദനം’ – മൗണ്ട് മോംഗനൂയിലെ കമന്ററി ബോക്സിൽ നാഗർകോട്ടി– മാവി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ വരവ് വിളിച്ചോതിയ, വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ഇയാൻ ബിഷപ്പിന്റെ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നതു ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെതന്നെ സന്ദേശമാണ്.

