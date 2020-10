തോൽവിയിലും ‘തല’ ഉയർന്നുതന്നെ; ധോണിയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ പുകഴ്ത്തി ശ്രീശാന്ത്

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ഇന്നലെ ദുബായിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കടുത്ത ക്ഷീണം വകവയ്ക്കാതെ ടീമിനായി അവസാന പന്തു വരെ പൊരുതിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ പുകഴ്ത്തി ആരാധകർ. മത്സരം ചെന്നൈ തോറ്റെങ്കിലും കടുത്ത ക്ഷീണവും അസ്വസ്ഥതയും വകവയ്ക്കാതെ ധോണി നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ആരാധകരെ ആകർഷിച്ചത്. മത്സരത്തിലാകെ 36 പന്തുകൾ നേരിട്ട ധോണി നാലു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 47 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. സൺറൈസേഴ്സ് താരം അബ്ദുൽ സമദ് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് 28 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും നേടാനായത് 20 റൺസ് മാത്രം.

മത്സരത്തിനിടെ തീർത്തും ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെട്ട ധോണി ബാറ്റിങ്ങിനിടെ തുടർച്ചയായി ചുമയ്ക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. മത്സരം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച അവസാന രണ്ട് ഓവറുകളിൽ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ബാറ്റിങ്ങിനിടെ മാറിനിന്ന് കൈകൾ കാൽമുട്ടിലൂന്നി ചുമയ്ക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ക്രീസിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സാം കറൻ ധോണിയുടെ പുറത്തുതട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടു. ദുബായിലെ കനത്ത ചൂടിൽ തൊണ്ട വരണ്ടതാണ് തുടർച്ചയായി ചുമയ്ക്കാൻ കാരണമെന്ന് ധോണി മത്സരശേഷം വിശദീകരിച്ചു.

‘അധികം പന്തുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ ബാറ്റിൽ കൊള്ളിക്കാൻ എനിക്കായില്ല. വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. വിക്കറ്റിന് വേഗം കുറയുമ്പോൾ, പന്തിനെ ടൈം ചെയ്ത് കളിക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഓരോ പന്തും ഊക്കോടെ പ്രഹരിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. പരമാവധി സമയം എടുത്താണ് കളിച്ചത്. വരണ്ടുപോകുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. തൊണ്ട വരണ്ടതോടെയാണ് തുടർച്ചയായി ചുമച്ചത്. ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയമെടുത്ത് കളിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. നീണ്ട കാലത്തിനുശേഷമാണ് തുടർച്ചയായി മൂന്നു മത്സരം തോൽക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ശരിയാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട്. അതാണ് പ്രഫഷനലിസം. ക്യാച്ചുകൾ കൃത്യമായി എടുക്കാനും നോബോളുകൾ എറിയാതിരിക്കാനും കഴിയണം. ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധരാകുന്നുണ്ട്. തിരുത്തണം’ – മത്സരശേഷം ധോണി പറ‍ഞ്ഞു.

∙ ജഡേജയുടെ ‘കൂട്ടിലൊരു’ കൂട്ടുകെട്ട്!

165 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോൾ തുടക്കം പാളിയ ചെന്നൈയ്ക്ക്, രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ അർധസെഞ്ചുറിയും (35 പന്തിൽ 5), ധോണിയുടെ ഇന്നിങ്സുമാണ് പ്രതീക്ഷ പകർന്നത്. 42 റൺസിനിടെ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കിയ ചെന്നൈയെ, അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ 72 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ജഡേജ–ധോണി സഖ്യം കരകയറ്റിയത്. 52 പന്തിലാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് 72 റൺസ് അടിച്ചത്. 35 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം ജഡേജ 50 റൺസെടുത്തു. 18–ാം ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ ജ‍ഡേജയെ നടരാജൻ പുറത്താക്കിയതാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായത്.

മത്സരം അവസാന ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 137 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ചെന്നൈ. ക്രീസിൽ 32 പന്തിൽ 39 പന്തുമായി ധോണി. മൂന്നു പന്തിൽ എട്ടു റൺസുമായി സാം കറൻ കൂട്ടിന്. വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആറു പന്തിൽ 28 റൺസ്. പുതുമുഖ സ്പിന്നറായ അബ്ദുൽ സമദാണ് അവസാന ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനെത്തിയത്. ആദ്യ പന്ത് വൈഡായെന്നു മാത്രമല്ല, നേരെ ബൗണ്ടറികൂടി കടന്നതോടെ ലഭിച്ച അഞ്ച് റൺസ് ചെന്നൈ ആരാധകരുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ ആളിക്കത്തിച്ചതാണ്. ഇതോടെ വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആറു പന്തിൽ 23 റൺസ്. എന്നാൽ, ക്രീസിൽ ആ പഴയ ധോണിയായിരുന്നില്ല. അവസാന ഓവറിലെ നാലു പന്തുകൾ നേരിട്ട ധോണിക്ക് ആകെ നേടാനായത് ഒരു ഫോർ സഹിതം എട്ടു റൺസ് മാത്രം. അവസാന പന്ത് സിക്സർ പറത്തിയ സാം കറനാണ് പരാജയഭാരം ഏഴു റൺസായി കുറച്ചത്.

∙ ധോണിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ശ്രീശാന്ത്, ആർ.പി.സിങ്

അതിനിടെ, കടുത്ത ക്ഷീണവും ചുമയും പിടികൂടിയിട്ടും അവസാന പന്തുവരെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പൊരുതിയ ധോണിയെ അഭിനന്ദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ദേശീയ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളി താരം എസ്. ശ്രീശാന്ത്, ആർ.പി. സിങ് തുടങ്ങിയവർ രംഗത്തെത്തി. എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ പൊരുതുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ധോണിയുടെ ഇന്നിങ്സെന്ന് ശ്രീശാന്ത് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ധോണി ഭായ്... ഈ കൊടുംചൂടിൽ 20 ഓവർ കീപ്പറായി നിന്നശേഷം ഇത്രമാത്രം ഓടുക (ടീമിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം). വലിയ ബഹുമാനം തോന്നുന്നു. അതീവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ പോരാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സ്വന്തം ടീമിനു വേണ്ടി എല്ലാം നൽകുന്നൊരാൾ.. ബഹുമാനം’ – ശ്രീശാന്ത് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘തീരെ സുഖമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ധോണി പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മത്സരം ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രിയം ഗാർഗിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് നൽകുന്ന ശുഭസൂചനയുടെയും പേരിലാണ്. ഈ യുവതാരത്തിന് ലക്ഷ്മൺ ഭായ് (വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ) ഏറ്റവും നന്നായിത്തന്നെ വഴികാട്ടുന്നു’ – ആർ.പി. സിങ് കുറിച്ചു.

