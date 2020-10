ധോണിയെ ‘തളച്ചിട്ട’ 18കാരൻ; കണ്ടെത്തൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഇർഫാനോട് യൂസഫ്!

ബറോഡ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ (ഐപിഎൽ) പുതിയ താരോദയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ യുവതാരം അബ്ദുൽ സമദ്. ഇന്നലെ ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും സാം കറനും ക്രീസിൽ നിൽക്കെ അവസാന ഓവർ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ച പതിനെട്ടു വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള സ്പിന്നർ. ആറു പന്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 28 റൺസ് എന്ന നിലയിൽനിന്ന ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരെ ആദ്യ പന്തുതന്നെ വൈഡ് എറിഞ്ഞ് ബൗണ്ടറി കടത്തിയെങ്കിലും, പിന്നീട് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന സമദ് ഏഴു റൺസകലെ ചെന്നൈയെ പിടിച്ചുകെട്ടി.

ജമ്മു കശ്മീരിൽനിന്നുവന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം താരമെന്ന നേട്ടത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അബ്ദുൽ സമദ് സൺറൈസേഴ്സ് ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറിയത്. കശ്മീരിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ഈ താരത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പേസ് ബോളറായിരുന്ന, പിന്നീട് ഓൾറൗണ്ടറായി വളർന്ന ഇർഫാൻ പഠാൻ.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കേണ്ടിവന്നതോടെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ പഠാൻ, ഇടക്കാലത്ത് ജമ്മു കശ്മീരിനായി ‘മെന്റർ കം പ്ലേയർ’ റോളിൽ കളിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാലത്താണ് അബ്ദുൽ സമദെന്ന പ്രതിഭയെ പഠാൻ കണ്ടെത്തുന്നത്.

‘മഹത്തായ കണ്ടെത്തൽ ഇർഫാൻ. ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും മികച്ച തുടക്കമിടാൻ സമദിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു താരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സമദ്. ഐപിഎല്‍ ടീമുകൾക്കായി പുതിയ താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന ജോലി നിനക്ക് ഇണങ്ങും’ – യൂസഫ് പഠാൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘ലാലാ, ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ ജോലി ഞാൻ അനൗദ്യോഗികമായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്’ – എന്നായിരുന്നു ഇർഫാന്റെ മറുപടി ട്വീറ്റ്.



