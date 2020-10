‘ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കണം, മോർഗൻ നയിക്കണം’

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെ മാറ്റണമെന്ന് മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്ത്. കൊൽക്കത്ത മാനേജ്മെന്റ് പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒയിൻ മോർഗനെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിക്കണമെന്നും ശ്രീശാന്ത് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ലോകകപ്പ് ജയിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്റ്റനായ ഒയിൻ മോർഗൻ ടീമിനെ നയിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ടീമിനെ മുന്നിൽനിന്നു നയിക്കുന്ന രോഹിത് ശർമ, ധോണി, വിരാട് കോലി എന്നിവരെ പോലെയുള്ള ക്യാപ്റ്റനെയാണു കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ആവശ്യം– ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.



ഷാർജയിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൊൽ‌ക്കത്ത ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനോടു പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. റണ്ണൊഴുകുന്ന ഷാർജ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് നേടിയ കെകെആർ ക്യാപ്റ്റൻ എതിർ ടീമിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് വിട്ടു. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഡൽഹി നേടിയതാകട്ടെ 228 എന്ന വലിയ സ്കോറും. വിജയലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകാതെ കൊൽക്കത്ത ഡൽഹിയോടു 18 റൺസിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഈ മത്സരത്തിൽ ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് ആറ് റൺസാണ് ആകെ നേടിയത്.



ക്യാപ്റ്റൻസിയിലെ പോരായ്മകളും ബാറ്റിങ്ങിലെ കാർത്തിക്കിന്റെ പരാജയവുമാണു ടീമിനെ തോൽവിയിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണു ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരിൽ പലരും വിലയിരുത്തിയത്. 2018ലാണ് ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് കൊൽ‌ക്കത്ത നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. ആ സീസണിൽ കൊൽക്കത്ത ടീം പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യതയും നേടി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അവസാന നാലിൽ ഇടം നേടാൻ ടീമിന് സാധിച്ചില്ല. നിലവിലെ സീസണിലും കൊൽക്കത്തയുടെ തുടക്കം അത്ര മികച്ചതല്ല.



പല തവണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും ഓപ്പണിങ്ങിൽ സുനില്‍ നരെയ്നെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ടീമിന്റെ സമീപനത്തിനെതിരെയും ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊൽക്കത്ത രണ്ട് വിജയം, രണ്ട് തോൽവി എന്ന നിലയിലാണുള്ളത്. വരും മത്സരങ്ങളിൽ‌ കൂടി ടീം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായേക്കും.



