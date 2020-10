തോൽപ്പിച്ചശേഷം രാഹുലിനും മായങ്കിനും ‘ക്ലാസ്സെടുത്ത്’ ധോണി; വിഡിയോ വൈറൽ

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിലെ രണ്ടാം ജയം കുറിച്ചതിനു പിന്നാലെ, മത്സരശേഷം കിങ്സ് ഇലവൻ പ‍ഞ്ചാബ് നായകൻ കെ.എൽ. രാഹുലിനും ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാളിനും ‘ക്ലാസെടുക്കുന്ന’ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റിനാണ് ചെന്നൈ പഞ്ചാബിനെ തകർത്തത്. പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 179 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഓപ്പണർമാരായ ഷെയ്ൻ വാട്സൻ‌ (53 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 83), ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി (53 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 87) എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിലാണ് ചെന്നൈ മറികടന്നത്. സീസണിൽ വിജയത്തുടക്കമിട്ടശേഷം തുടർച്ചയായി മൂന്നു കളികൾ‌ തോറ്റ ചെന്നൈയുടെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ജയമാണിത്.

മത്സരത്തിൽ വമ്പൻ ജയം നേടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കളത്തിലെത്തിയ ധോണി പഞ്ചാബ് നായകൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ, ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാൾ എന്നിവരുമായി സംഭാഷണം നടത്തിയത്. ഐപിഎലിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെയും രണ്ട് പ്രധാന താരങ്ങളാണ് രാഹുലും മായങ്കും.

‘മത്സരം വിശകലനം ചെയ്യാൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയേക്കാൾ മികച്ചയാളുണ്ടോ? മത്സരശേഷമുള്ള ഈ വിശകലനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി’ – ഇരുവരോടും ധോണി സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോ സഹിതം ഐപിഎൽ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.



∙ ‘ഫ്ലെമിങ് കൂടുതൽ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു’

മത്സരശേഷം പതിവുപോലെ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിലെത്തിയ ധോണി, ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

‘പരമാവധി ഒരേ ടീമിനെ നിലനിർത്തുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്. ഫ്ലെമിങ്ങിന് (ചെന്നൈ പരിശീലകൻ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്) അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പരിശിലകൻ ഒരു വഴിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ മറ്റൊരു വഴിക്കുമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ടീമിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാകും. അവിടെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ്’ – ഫ്ലെമിങ്ങുമായുള്ള ഊഷ്മള ബന്ധം സൂചിപ്പിച്ച് ധോണി പറഞ്ഞു.

‘ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല വശമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം സംസാരിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തുമാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ സംസാരമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. പുറത്തു വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കും. ടീമിന്റെ സിലക്ഷന്റെ കാര്യത്തിലോ ഓരോരുത്തരുടെയും റോളുകളുടെ കാര്യത്തിലോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ഇതിന് അർഥമില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും എന്നതാണ് വാസ്തവം. വളരെ നാളുകളായി വളർന്നുവന്നൊരു ബന്ധമാണിത്. ഐപിഎൽ ആദ്യ സീസണിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്’ – ധോണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

