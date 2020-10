രണ്ടു വരി വായിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചാലോ? ‘വിടാതെ’ പഠാൻ

ബറോഡ∙ ‘പ്രായം ചിലർക്കു വെറും നമ്പറും മറ്റു ചിലർക്ക് ടീമിനു പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയുമാണെ’ന്ന ട്വീറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച വിവാദക്കൊടുങ്കാറ്റൊന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ ഇർഫാൻ പഠാനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ ഉന്നമിട്ടുള്ള ട്വീറ്റെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടെ ഇതിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളും പഠാനെ ഉലച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ രണ്ടു വരി ട്വീറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായതിനു പിന്നാലെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പഠാൻ. ‘പ്രായ ട്വീറ്റി’ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സഹതാരമായിരുന്ന ഹർഭജൻ സിങ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പഠാൻ മറ്റൊരു ട്വീറ്റുമായി വീണ്ടും പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ആദ്യ ട്വീറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങളുടെയും വിമർശനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠാൻ വീണ്ടും ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച ഹിന്ദി വാചകങ്ങളെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം: ‘രണ്ടു വരി വായിച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും തല തിരിച്ചു. പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ തലകറങ്ങി വീഴുമല്ലോ!’

ആദ്യ ട്വീറ്റ് വിവാദമായത് തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന തുറന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു ട്വീറ്റുമായി പഠാന്റെ രംഗപ്രവേശം. വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരാനിരിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയുമായി പഠാൻ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയതിനെ ആരാധകരും ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ തുടക്കത്തിനുശേഷം നിറംമങ്ങിപ്പോയ താരമാണ് പഠാൻ. ഒരുകാലത്ത് സാക്ഷാൽ വസിം അക്രത്തിന്റെ പിൻഗാമിയെന്നുപോലും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പഠാൻ, പിന്നീട് മികച്ചൊരു ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിലും പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. 19-ാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഇദ്ദേഹം, തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഏകദിനത്തിലും മൂന്നു വർഷത്തിനുശേഷം ട്വന്റി20യിലും അരങ്ങേറി. എന്നാൽ, 2012ൽ 28–ാം വയസ്സിലായിരുന്നു അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരം.

സാധാരണ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ കരിയർ അതിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലെത്തുന്ന കാലത്താണ് കളമൊഴിയേണ്ടി വന്നതെന്ന് ചുരുക്കം. പഠാൻ ടീമിനു പുറത്തായതിൽ അന്ന് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ധോണിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒട്ടേറെയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലവും പഠാന്റെ ട്വീറ്റിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.

∙ പഠാൻ പറഞ്ഞത്, ഹർഭജൻ പിന്താങ്ങിയത്

‘പ്രായം ചിലർക്കു മാത്രം വെറും നമ്പറാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് ടീമിനു പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയും’ – എന്ന ഇർഫാൻ പഠാന്റെ ട്വീറ്റോടെയാണ് വിവാദം തലപൊക്കിയത്. ഐപിഎലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനോട് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്സ് തോറ്റതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇർഫാൻ പഠാന്റെ പ്രതികരണം. ഇതോടെ ചെന്നൈ നായകൻ ധോണിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ട്വീറ്റെന്ന് വ്യാപക പ്രചാരണമുണ്ടായി.

ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് അവസാന ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 28 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ ധോണിയും ഇംഗ്ലിഷ് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറനുമായിരുന്നു ക്രീസിൽ. എന്നാൽ, ഇരുവര്‍ക്കും ചേർന്ന് നേടാനായത് 20 റൺസ് മാത്രം. ഇതോടെ ഏഴു റൺസിനാണ് ചെന്നൈ തോറ്റത്. സീസണിൽ നാലു മത്സരങ്ങളിൽ ചെന്നൈയുടെ മൂന്നാം തോൽവിയായിരുന്നു ഇത്. ടീമിന്റെ തോൽവിക്കും ധോണിയുടെ പ്രകടനത്തിനും അപ്പുറം, കളത്തിൽ ധോണിയുടെ ശരീരഭാഷയും ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിനിടെ പലപ്പോഴും ക്ഷീണം പ്രകടിപ്പിച്ച ധോണി, ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ കാൽമുട്ടിലൂന്നിനിന്ന് ചുമയ്ക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇര്‍ഫാൻ പഠാന്റെ പ്രതികരണം ധോണിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് ആരാധകരിൽ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

ഈ സീസണിൽ ധോണിയുടെ ടീമിൽ കളിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഹർഭജൻ‌ സിങ് തന്നെ ട്വീറ്റിന് പിന്തുണയുമായെത്തിയത് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കു വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. ഇർഫാന്റെ നിലപാടിനോട് 10000000 ശതമാനവും യോജിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവാദ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഹർഭജൻ സിങ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. ഇത്തവണ സീസൺ തുടങ്ങും മുൻപ് ഐപിഎലില്‍നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണെന്ന് അറിയിച്ച താരമാണ് ഹർഭജൻ. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് പിൻമാറ്റമെന്നാണ് ഹർഭജൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഹർഭജൻ സിങ്ങുമായുള്ള കരാർ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് റദ്ദാക്കിയതായും പിന്നീടു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

