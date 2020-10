ഷാർജയിൽ ബൗണ്ടറിക്കപ്പുറം ഫോർ, ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്ത് 6; മഞ്ജരേക്കറിന്റെ ‌'പുതിയ നിയമം'!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റണ്ണൊഴുകുന്ന സ്റ്റേഡിയമേതാണ്? ഉത്തരമറിയാത്ത ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ചുരുക്കമാകും. ശരാശരി റണ്ണൊഴുക്കു പരിഗണിച്ചാൽ താരതമ്യേന ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള ഷാർജയിലാണ് ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് പിറന്നതെന്ന് കാണാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ പിറക്കുന്നതും ഈ വേദിയിൽത്തന്നെ. ഐപിഎലിൽ ഇതുവരെ 4 മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയായത്. ഇതുവരെ പിറന്നത് 111 സിക്സറുകൾ. മൂന്ന് ഐപിഎൽ വേദികളിൽവച്ച് ഇതുവരെ ഏറ്റവും കുറവു മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് ഷാർജയിലാണെങ്കിലും സിക്സർ എണ്ണത്തിൽ മറ്റു വേദികളേക്കാൾ മുന്നിലാണ് ഷാർജ.

ഷാർജയിൽ കളിച്ചുതുടങ്ങിയ ശേഷം ദുബായ്, അബുദാബി എന്നീ വേദികളിൽ കളിക്കാൻ പോയ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ അനുഭവം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. ഷാർജയിൽ കൂറ്റൻ സ്കോറുകൾ കുറിച്ചും ‘സിക്സർ മഴ’ പെയിച്ചും റണ്ണടിച്ചുകൂട്ടിയ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്, അതിനുശേഷം ദുബായിലും അബുദാബിയിലും കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം!

ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള ഷാർജയിലെ ഈ പ്രത്യേകത കണ്ടിട്ടാകണം, മത്സരം കൂടുതൽ ആവശേകരമാക്കാൻ രസകരമായ ഒരു ‘പുതിയ നിയമം’ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും പ്രശസ്ത കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പുതിയ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത്. തമാശരൂപേണയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ:

‘ബൗണ്ടറി കടന്നാൽ ഫോർ, പന്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറത്തുപോയാൽ സിക്സും. ഷാർജയിലെ കളികൾക്കുള്ള എന്റെ പുതിയ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണിത്. നിങ്ങൾക്കും ഇത് താൽപര്യമാണോ?’ – ഷാർജ, മിനി ക്രിക്കറ്റ് എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകൾ സഹിതം മഞ്ജരേക്കർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

∙ ഷാർജ ടു ഷാർജ

നേരത്തെ, ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്കോർ 200 പിന്നിട്ട ഷാർജയിലെ ആവേശപ്പോരിൽ ഇന്നലെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സൺ റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബിനെയും തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. മത്സരം ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത മുംബൈ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 208 റൺസാണെടുത്തത്. പിന്നീട് മുംബൈ ബോളിങ്ങിലും മികവു കാട്ടിയതോടെ സൺറൈസേഴ്സിന്റെ മറുപടി ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 174 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. മുംബൈയുടെ വിജയം 34 റൺസിന്.

ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സർ നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള സഞ്ജു സാംസൺ, ഈ സിക്സറുകളിൽ ഒന്നൊഴികെ എല്ലാം നേടിയത് ഷാർജയിൽ നടന്ന ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലാണ്. പിന്നീട് ദുബായിലും അബുദാബിയിലും നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജുവിന് തിളങ്ങാനായില്ല, സഞ്ജുവിന്റെ ടീമായ രാജസ്ഥാനും! ഒരിന്നിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകളെന്ന ഈ സീസണിലെ റെക്കോർഡും സഞ്ജു കുറിച്ചത് ഷാർജയിൽത്തന്നെ. ഒൻപത് സിക്സറുകൾ. അതേസമയം, ഇക്കാര്യത്തിൽ സഞ്ജുവിന് ഒപ്പമുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം ഇഷാൻ കിഷൻ ഒരിന്നിങ്സിൽ ഒൻപതു സിക്സറുകൾ നേടിയത് ദുബായ് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്.

