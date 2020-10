നാഴികയ്ക്കു നാൽപതുവട്ടം രാഹുലിന്റെ ‘ഗെയ്ൽ സ്തുതി’; 5ൽ 4 കളി തോറ്റിട്ടും പുറത്ത്

‘കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തോളമായി ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിനെ എനിക്കറിയാം. ലോകത്തെ ഏതു ബോളിങ് നിരയേയും തച്ചുതകർക്കാൻ കഴിവുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലതും പഠിച്ചു’– നാഴികയ്ക്കു നാൽപതു വട്ടവും ഗെയ്ൽ സ്തുതി പാടുന്ന പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ.രാഹുലിനോട് ഗെയ്ൽ എന്ന് പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിനു മാത്രം ഉത്തരമില്ല.

ടീമിന്റെ മീഡിയ വിഭാഗം മത്സരങ്ങൾക്കു തൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ‘ഗെയ്ൽ സ്റ്റോം റെഡി’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ക്രിസ് ഗെയ്ൽ നെറ്റ്സിൽ അടിച്ചുതകർക്കുന്ന പരിശീലന വിഡിയോകൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഗെയ്ൽ ഇറങ്ങുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ‘ഗെയ്‌ലാട്ടം’ ഇപ്പോഴും നെറ്റ്സിൽ തന്നെ.

∙ ഗെയ്‌ൽ ഇറങ്ങാത്തതെന്ത്?

ഈ ചോദ്യത്തിന് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല. ഗെയ്ൽ പരുക്കിന്റെ പിടിയിലായതിനാലാണ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങാത്തതെന്നായിരുന്നു ആരാധകർ കരുതിയത്. എന്നാൽ പരിശീലന വിഡിയോകളിൽ ഗെയ്‌ൽ മുടങ്ങാതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. യുഎഇ യിലെ ചൂടൻ കാലാവസ്ഥ അതിജീവിക്കാൻ നാൽപത്തിയൊന്നുകാരനായ ഗെയ്‌ലിനു സാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

∙ മിനിമം മാക്സ്‌വെൽ

ഓസീസ് താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെലിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഗെയ്‌ലിന്റെ വരവിന് വിലങ്ങുതടിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. 10.75 കോടി രൂപയ്ക്ക് ടീമിലെത്തിച്ച മാക്സ്‌വെലിന്റെ 5 മത്സരങ്ങളിലെ സമ്പാദ്യം 41 റൺസും ഒരു വിക്കറ്റും! മാക്സ്‌വെലിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് തുകയ്ക്ക് (2 കോടി രൂപ) ടീമിലെത്തിയ ഗെയ്‌ലിന്റെ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ നേട്ടമാകട്ടെ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 40.83 ശരാശരിയിൽ 490 റൺസ്! പ്രകടനത്തിനു പ്രായം വിലങ്ങുതടിയാകുന്ന പേടിയിലാണ് ഗെയ്‌ലിനു പകരം മാക്സവെലിന് അവസരം നൽകുന്ന ആക്ഷേപത്തിന് ബാറ്റ് കൊണ്ട് മാക്സ്‌വെൽ മറുപടി പറയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചതിൽ ആരാധകർക്കും രോഷമുണ്ട്.

നിക്കോളാസ് പുരാൻ ഭേദപ്പെട്ട ഫോമിൽ കളിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഒഴിവിൽ ഗെയ്‌ലിന് സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പോഴേ ദുർബലമായ ബോളിങ് നിരയിൽ നിന്ന് ഒരു വിദേശ താരത്തെ പിൻവലിച്ച് ഗെയ്‌ലിനെ പകരം ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വിദൂരം.

∙ മായങ്കോ രാഹുലോ?

പഞ്ചാബ് ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് മായങ്ക് അഗർവാൾ– കെ.എൽ.രാഹുൽ ബാറ്റിങ് ജോഡിയാണെന്ന കാര്യം ഇതിനോടകം വ്യക്തമായതാണ്. 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 302 റൺസുമായി ഓറഞ്ച് ക്യാപുപമിട്ട് ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്നു നയിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന് ഉറച്ച പിന്തുണയുമായി ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 272 റൺസുമായി മായങ്കും ഒപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ് ഗെയ്ൽ ടീമിലേക്കെത്തിയാൽ ഈ കർണാടക ബോയ്സിൽ ആര് വൺ ഡൗൺ സ്ഥാനത്തേക്കിറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല.

ഇരുവരുടെയും ഓപ്പണിങ് ജോഡി സൂപ്പർ ഹിറ്റായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് പൊളിച്ചുപണിയാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിനുള്ള മടിയാണ് ഗെയ്‌ലിന്റെ വഴി മുടക്കുന്നതെന്നും സംശയിക്കാം.

∙ ‘കർണാടക ക്വോട്ട’?

പരിശീലകൻ അനിൽ കുംബ്ലെ ടീമിൽ കർണാടക ക്വോട്ട അനുവദിക്കുന്നു (രാഹുൽ, മായങ്ക്, കരുൺ നായർ, കൃഷ്ണപ്പ ഗൗതം എന്നീ താരങ്ങൾ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ളവർ) എന്ന ആക്ഷേപം ഒരു വശത്ത്, 5 മത്സരത്തിൽ 4 ഉം തോറ്റ ടീമിന്റെ ദയനീയ പ്രകടനം മറുവശത്ത്, ഒപ്പം ഗെയ്‌ലിന് അവസരം നൽകാത്തതിൽ ആരാധകർക്കുള്ള അമർഷവും. ഇതിനുള്ള മറുപടികളായിരിക്കും വരുന്ന മത്സരങ്ങളെന്നു പഞ്ചാബ് ടീമിനൊപ്പം അവരുടെ ആരാധകരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

