പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടാൻ ശ്രമിച്ച് കോലി, അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കള്ളച്ചിരി; വിഡിയോ

ദുബായ്∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണ്‍ യുഎഇയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കളത്തിലും പുറത്തുമായി താരങ്ങൾക്കും ടൂർണമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം കളത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ഒന്നായിരുന്നു പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്ന പതിവിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്തരത്തിൽ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാനായിരുന്നു ഇത്.

എത്രയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാലും ശീലിച്ചത് അങ്ങനെയങ്ങു മാറ്റാനൊക്കുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ നായകൻ വിരാട് കോലിയോടു ചോദിച്ചുനോക്കണം. കോവിഡ് വ്യാപനം മുൻനിർത്തി പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ കോലി ഒരു നിമിഷം മറന്നു! പെട്ടെന്നുതന്നെ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യുയര്‍ത്തി വിവാദങ്ങളിൽനിന്ന് തലയൂരുകയും ചെയ്തു.

ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. പന്ത് കയ്യിൽ കിട്ടിയ കോലി വായിൽനിന്ന് വിരലിൽ ഉമിനീർ വിരലിലെടുത്ത് പന്തിൽ പുരട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് താരത്തിന് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർമ വന്നത്. ഉടനെ നല്ല കുട്ടിയായി കോലി കൈ പിൻവലിച്ചു. കള്ളച്ചിരിയോടെ തുപ്പൽ പുരട്ടിയിട്ടില്ല എന്നു കാണിക്കാൻ കോലി ഇരു കൈകളും ഉയർത്തിക്കാട്ടി. മാച്ച് അംപയറെ നോക്കി കോലി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നും ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറന്നുപോയ ഒരുനിമിഷത്തിന്റെ തോന്നലിൽ പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഇക്കാര്യം ഒരു നിമിഷാർധംകൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്തിയ കോലിയുടെ ഭാവപ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ മത്സരശേഷം ട്വീറ്റും ചെയ്തു. ‘പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നതിന്റെ വക്കിലെത്തിയശേഷം വിരാട് കോലിയുടെ മില്യൻ ഡോളർ പ്രതികരണം. ചില സമയത്ത് ശീലിച്ചത് ചെയ്തുപോകും’ – സച്ചിൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ ഐസിസിയുടെ പുതിയ ചട്ട പ്രകാരം പന്തുകളില്‍ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നതു വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടാല്‍ മാച്ച് അംപയർക്ക് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാം. തുടർച്ചയായി പിഴവു വരുത്തിയാൽ താക്കീതും ലഭിക്കും. നേരത്തേ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം റോബിൻ ഉത്തപ്പ മത്സരത്തിനിടെ പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടിയിരുന്നു. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ സുനിൽ നരെയ്ന്റെ ക്യാച്ച് പാഴാക്കിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഉത്തപ്പയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്.



English Summary: Virat Kohli almost applied saliva on ball in RCB vs DC IPL 2020 match, realizes mistake immediately