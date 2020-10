ഒരിഞ്ചല്ലേ, അറിയാതെയല്ലേ; ധോണി ചെയ്തത് മാന്യതയാണോ? ‘കുത്ത്’ പോണ്ടിങ്ങിന്!

മുംബൈ∙ മങ്കാദിങ്ങിനെതിരെ കർശന നിലപാടെടുക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ പരിശീലകനുമായ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനെ പരിഹസിച്ച് ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ട്വീറ്റ്. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബോളിങ് ആക്‌ഷൻ പൂർത്തിയാക്കും മുൻപു ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയാൽ ബോളർ ഔട്ടാക്കുന്ന ‘മങ്കാദിങ്ങിന്റെ’ ആശാനായി കഴിഞ്ഞ സീസൺ വരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഡൽഹിയുടെ ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ‍ അശ്വിനെ തിരുത്തുമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചയാളാണ് പോണ്ടിങ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് താരം ആരോൺ ഫിഞ്ചിനെ മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ പുറത്താക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും അശ്വിൻ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഓപ്പണർ ഫിഞ്ച് മൂന്നാം ഓവറിലാണ് ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ താരം ജോസ് ബട്‌ലറെ മങ്കാദിങ് നടത്തി പുറത്താക്കി പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന അശ്വിൻ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണയും അത്തരം നീക്കമാണു സകലരും പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും അശ്വിൻ അതൊരു താക്കീതിലൊതുക്കി. ഈ സീസണിൽ ഡൽഹി ടീമിലെത്തിയ അശ്വിനെ മങ്കാദിങ്ങിന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഐപിഎലിനു മുൻപേ കോച്ച് റിക്കി പോണ്ടിങ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ ടൂർണമെന്റിനു മുൻപേ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അശ്വിൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഫിഞ്ചിനെ പുറത്താക്കാതിരുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഡഗൗട്ടിലിരുന്ന പോണ്ടിങ് ചെറുതായി ചിരിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സരസമായ ട്വീറ്റുമായി ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ രംഗപ്രവേശം. മിന്നൽ സ്റ്റംപിങ്ങുകളിലൂടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ചിത്രം സഹിതമാണ് ട്വീറ്റ്. ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങുന്ന നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ ബാറ്റ്സ്മാനെ റണ്ണൗട്ടാക്കുന്നത് മാന്യതയല്ലെന്ന പോണ്ടിങ്ങിന്റെ നിലപാടിനെയാണ് ട്വീറ്റ് ഉന്നമിടുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ധോണി ചെയ്യുന്നതും പോണ്ടിങ്ങിന് ശരിയായിരിക്കില്ലെന്നാണ് ട്വീറ്റിന്റെ വിവക്ഷ. വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സരസമായ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധ കവരാറുള്ള ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ:

‘ധോണി ഈ ചെയ്തത് കളിയുടെ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. അദ്ദേഹം ഇത് എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസിൽനിന്ന് അൽപം മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് മാറിയത്. അത് മനഃപൂർവം ചെയ്തതുമല്ല. ധോണി ആദ്യം ബാറ്റ്സ്മാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ബാറ്റിങ് തുടരാൻ അനുവദിക്കണം – റിക്കി പോണ്ടിങ്’ – പരിഹാസരൂപേണ ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

