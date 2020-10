ഇത്തവണ ‘നല്ലവനായ അശ്വിൻ ക്ഷമിച്ചു’, ഫിഞ്ചിനെ ‘വെറുതെവിട്ടു’: വിഡിയോ

ദുബായ് ∙ ആരോൺ ഫിഞ്ച് നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലെ ക്രീസ് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ പന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റംപ്സിളക്കാൻ രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്റെ കൈ തരിച്ചു കാണും! പക്ഷേ, അശ്വിൻ അതു ചെയ്തില്ല. പകരം ചെറുതായൊന്നു മന്ദഹസിച്ചു, പിന്നെ ആരോൺ ഫിഞ്ചിനെ താക്കീത് ചെയ്തു ക്രീസിൽ തിരികെക്കയറ്റി. അപ്പോൾ, മൈതാനത്തിനു പുറത്ത് ഡഗൗട്ടിലിരുന്ന് ഡൽഹി കോച്ച് റിക്കി പോണ്ടിങ്ങും ഊറിച്ചിരിച്ചു!

ഇന്നലെ രാത്രി ഡൽഹി – ബാംഗ്ലൂർ മത്സരത്തിലാണ് സംഭവം. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബോളിങ് ആക്‌ഷൻ പൂർത്തിയാക്കും മുൻപു ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയാൽ ബോളർ ഔട്ടാക്കുന്ന ‘മങ്കാദിങ്ങിന്റെ’ ആശാനായി കഴിഞ്ഞ സീസൺ വരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അശ്വിനാണ് ഈ മനംമാറ്റം. ബാംഗ്ലൂർ ഓപ്പണർ ഫിഞ്ച് മൂന്നാം ഓവറിലാണ് ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ താരം ജോസ് ബട്‌ലറെ മങ്കാദിങ് നടത്തി പുറത്താക്കി പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന അശ്വിൻ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണയും അത്തരം നീക്കമാണു സകലരും പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും അശ്വിൻ അതൊരു താക്കീതിലൊതുക്കി.

ഈ സീസണിൽ ഡൽഹി ടീമിലെത്തിയ അശ്വിനെ മങ്കാദിങ്ങിന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഐപിഎലിനു മുൻപേ കോച്ച് റിക്കി പോണ്ടിങ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ ടൂർണമെന്റിനു മുൻപേ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അശ്വിൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഫിഞ്ചിനെ പുറത്താക്കാതിരുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഡഗൗട്ടിലിരുന്ന പോണ്ടിങ് ചെറുതായി ചിരിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.

അതേസമയം, മത്സരത്തിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അശ്വിൻ രംഗത്തെത്തി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അശ്വിൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ പ്രതികരണം പരസ്യമാക്കിയത്.

‘ഇക്കാര്യത്തിൽ ആദ്യം വ്യക്തത വരുത്താം. 2020ലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും മുന്നറിയിപ്പാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ അറിയിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരരുത്. ഞാനും ആരോൺ ഫിഞ്ചും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്’ – റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് അശ്വിന്‍ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

