പൊള്ളാർഡിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു; തരംഗമായി കാർത്തിക്കിന്റെ പുതിയ ‘ലുക്ക്’!

അബുദാബി ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് വിമർശനങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് നായകൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയത് പുതിയ ‘ലുക്കിൽ’! മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം കീറൺ പൊള്ളാർഡിന്റെ ‘ബ്രേക്ക് ദ ബിയേഡ്’ (Break the Beard) ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്താണ് കാർത്തിക് മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി പുതിയ ലുക്ക് പരീക്ഷിച്ചത്. പഴയ രൂപവും പുതിയ രൂപവും ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിഡിയോയും താരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

എന്തായാലും പുതിയ ‘ലുക്ക്’ കാർത്തിക്കിനെ ചതിച്ചില്ല. ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയവുമായി കാർത്തിക്കും സംഘവും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. ആദ്യ നാലു മത്സരങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമറിയിക്കാനാകാതെ ഉഴറിയ കാർത്തിക്, ഇത്തവണ നായകനെന്ന നിലയിൽ നല്ലതു പറയിക്കുന്നതിനും ഈ മത്സരം വേദിയായി. 11 പന്തിൽ ഒരേയൊരു ഫോർ സഹിതം 12 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായെങ്കിലും, വിജയത്തിലേക്കു കുതിച്ച ചെന്നൈയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ ബോളിങ് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് കാർത്തിക് കയ്യടി നേടിയത്.

നേരത്തെ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് പൊള്ളാർഡ്, കാർത്തിക്കിനു മുന്നിൽ ‘ബ്രേക് ദ ബിയേഡ്’ ചാലഞ്ച് ഉയർത്തിയത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെ സഹതാരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത പൊള്ളാർഡും കഴിഞ്ഞ ദിവസം താടി വെട്ടിയൊതുക്കി പുതിയ ‘ലുക്ക്’ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മുംബൈയുടെ മത്സരത്തിൽ പുതിയ രൂപത്തിലാണ് പൊള്ളാർഡ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, തകർപ്പനൊരു ക്യാച്ചുമായി കയ്യടി നേടി.



