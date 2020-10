ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ സഞ്ജു പോരാ: മഞ്ജരേക്കർ; പ്ലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലായിട്ടും ഇതാണ് അവസ്ഥ: ഗണേഷ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ മികച്ച തുടക്കത്തിനുശേഷം നിറംമങ്ങിയ സ‍‍ഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി താരതമ്യേന മോശമാണെന്ന ‘കണ്ടെത്തലു’മായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. സീസണിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും സ‍ഞ്ജു നിറം മങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ സഞ്ജുവിന്റെ ശരാശരി പ്രകടനത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടി മഞ്ജരേക്കറിന്റെ വരവ്. യുവതാരങ്ങളായ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, മായങ്ക് അഗർവാൾ തുടങ്ങിയവരുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ സഞ്ജുവിന്റെ ശരാശരി തീരെ കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഏറിയപങ്കും താരതമ്യേന ദുർബലരുടെ വിഭാഗമായ ‘പ്ലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പി’ൽ കളിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും മോശം ശരാശരിയെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരമായ ദൊഡ്ഡ ഗണേഷും കമന്റായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ തുടക്കത്തിനു ശേഷമാണ് സ‍ഞ്ജു നിറംമങ്ങിയത്. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഷാർജ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ടീമുകൾക്കെതിരെ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ സ‍ഞ്ജുവായിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ.

എന്നാൽ, തുടർന്ന് നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ എട്ട്, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ നാല്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ പൂജ്യം എന്നിങ്ങനെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം. ഇന്നലെ അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് സഞ്ജു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്.

‘ഫോർമാറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും വിവിധ താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊതുധാരണ രൂപപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രകടനം പരിശോധിക്കുന്ന പതിവ് എനിക്കുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ എക്കാലവും അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നതാണ് സഞ്ജുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ശരാശരി 37 മാത്രമാണ്. ഒരു താരതമ്യത്തിന്, മായങ്ക് അഗർവാളിന്റേത് 57ഉം 21 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഗില്ലിന്റേത് (ശുഭ്മാൻ ഗിൽ) വളരെ ഉയർന്ന 73 റൺസ് ശരാശരിയുമാണ്’ – മഞ്ജരേക്കർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ താരതമ്യേന ദുർബലരായ ടീമുകൾ അണിനിരക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടും ഇതാണ് അവസ്ഥയെന്ന്, മഞ്ജരേക്കറിന്റെ ട്വീറ്റിന് കമന്റായാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ ദൊഡ്ഡ ഗണേഷ് കുറിച്ചത്.

English Summary: Sanju Samson’s first class average concerning when compared to Mayank Agarwal, Shubhman Gill: Sanjay Manjrekar