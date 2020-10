ക്രീസിലിറങ്ങി ഫീൽഡർമാരെ ‘എണ്ണിയെടുത്ത്’ ജാദവ്; ‘അഭിനയം’ കൊള്ളാമെന്ന് ഫാൻസ്!

അബുദാബി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ ആറു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് നാലാം തോൽവി വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാൻ കേദാർ ജാദവ് എന്നിവർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ആരാധകർ. ഒരുവേള മത്സരത്തിൽ വിജയമുറപ്പിച്ച ചെന്നൈയെ അവിശ്വസനീയ തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ധോണിയും ജാദവും ചേർന്നാണെന്നാണ് വിമർശനം. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇരുവരും കൈക്കൊണ്ട മെല്ലെപ്പോക്ക് ശൈലിയാണ് തോൽവി വരുത്തിവച്ചതെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മത്സരത്തിൽ ജാദവ് 12 പന്തിൽ ഏഴു റൺസാണെടുത്തത്; ധോണി 12 പന്തിൽ 11 റൺസും! തോല്‍വിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകളും സജീവമാണ്.

അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ കൊൽക്കത്ത നായകൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഐപിഎലിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് കൊൽക്കത്ത ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ഓപ്പണർ രാഹുൽ ത്രിപാഠി തകർത്തടിച്ചതോടെ കൊൽക്കത്ത നേടിയത് 20 ഓവറിൽ 167 റൺസ്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് ഓപ്പണർമാരായ ഷെയ്ൻ വാട്സനും ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിയും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. സ്കോർ ബോർഡിൽ 30 റൺസുള്ളപ്പോൾ ഡുപ്ലേസി വീണു. സമ്പാദ്യം 10 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറുകൾ സഹിതം 17 റൺസ്. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ വാട്സൻ – റായുഡു സഖ്യം അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്തതോടെ 12 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 99 റൺസെന്ന നിലയിലായി ചെന്നൈ. വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് എട്ട് ഓവറിൽ 69 റൺസ് മാത്രം. അതായത് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ 48 പന്തിൽ 69 റൺസ് മാത്രം.

വിജയമുറപ്പിച്ച ചെന്നൈ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച കാഴ്ചകളാണ് പിന്നെ അരങ്ങേറിയത്. 13–ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ റായുഡുവും 14–ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി വാട്സനും പുറത്തായി. റായുഡു 27 പന്തിൽ മൂന്നു ബൗണ്ടറികളോടെ 30 റൺസെടുത്തു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ വാട്സൻ 40 പന്തിൽ ആറു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 50 റൺസെടുത്തു. വാട്സൻ പുറത്താകുമ്പോഴും 13.1 ഓവറിൽ മൂന്നിന് 101 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ചെന്നൈ. ഏഴു വിക്കറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ 41 പന്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 67 റൺസ്.

എന്നാൽ, അവിടുന്നങ്ങോട്ട് ആദ്യം ധോണിയും പിന്നീട് കേദാർ ജാദവും ബാറ്റിങ്ങിൽ സ്വീകരിച്ച മെല്ലെപ്പോക്കാണ് ചെന്നൈയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ദുഷ്കരമാക്കിയത്. പതിവിനു വിപരീതമായി നാലാമനായി ക്രീസിലെത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനാകാതെയാണ് ധോണി മടങ്ങിയത്. കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരെ ഐപിഎലിൽ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ധോണിക്ക്, ഇത്തവണ എല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി. ഇതിനു മുൻപ് കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരെ കളിച്ച 20 ഇന്നിങ്സുകളിൽനന്ന് 52.33 ശരാശരിയിലും 134.57 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 471 റൺസ് നേടിയ താരമാണ് ധോണി. ഉയർന്ന സ്കോർ പുറത്താകാതെ നേടിയ 66 റൺസ്.

ഇത്തവണ പക്ഷേ, ഒന്നും നടന്നില്ല. 17–ാം ഓവറിന്റെ മൂന്നാം പന്തിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തിക്ക് മത്സരത്തിലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ച് ക്ലീൻ ബൗൾഡായി മടങ്ങുമ്പോൾ ധോണി ആകെ നേടിയത് 12 പന്തിൽ 11 റൺസ്. ഇതിൽ ഒരേയൊരു ബൗണ്ടറി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ധോണി പുറത്തായതോടെ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വേഗം കൂടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആരാധകരെ ‘ഞെട്ടിക്കുന്ന’ പ്രകടനമാണ് തുടർന്നെത്തിയ കേദാർ ജാദവ് പുറത്തെടുത്തത്. ടെസ്റ്റുപോലെ മുഴുനീളെ പ്രതിരോധവുമായി കളംനിറഞ്ഞ ജാദവ്, ധോണിയുടെ പേരിലുള്ള ചീത്തപ്പേരു പോലും മായിച്ചു എന്നതാണ് വാസ്തവം

ധോണി പുറത്താകുമ്പോൾ ചെന്നൈയ്‌ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 21 പന്തിൽ 39 റൺസ്. ക്രീസിൽ കൂട്ടിന് വമ്പൻ അടികൾക്കു കെൽപ്പുള്ള സാം കറൻ. വരാനുള്ളത് രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ തുടങ്ങിയ പവർ ഹിറ്റുകൾക്ക് പേരു കേട്ട താരങ്ങളും. എന്നിട്ടും ക്രീസിലെത്തിയ ആദ്യ മൂന്നു പന്തുകൾ ജാദവ് പ്രതിരോധിച്ചു. ഇതോടെ വിജയലക്ഷ്യം 18 പന്തിൽ 39 റൺസായി ഉയർന്നു. സമ്മർദ്ദമേറിയതോടെ അടുത്ത ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ കറൻ പുറത്തായി. 11 പന്തിൽ ഓരോ ഫോറും സിക്സും സഹിതം നേടിയത് 17 റൺസ്. ഇതോടെ വിജയലക്ഷ്യം 17 പന്തിൽ 39 റൺസ്. അപ്പോഴും ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു.

കൂട്ടിനെത്തിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ സാക്ഷിനിർത്തി 18–ാം ഓവറിലെ രണ്ടു പന്തുകൾ കൂടി ജാദവ് പ്രതിരോധിച്ചു. സുനിൽ നരെയ്ൻ എറിഞ്ഞ അടുത്ത ഓവറിൽ ഒരു ഫോർ നേടിയെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത പന്ത് വീണ്ടും പ്രതിരോധിച്ചു. രവീന്ദ്ര ജഡേജയ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയിട്ടും അവസാന ഓവറിൽ ചെന്നൈയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 26 റൺസായി. ഈ ഓവറിലെ ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകൾ കൂടി ജാദവ് പ്രതിരോധിച്ചതോടെയാണ് ആരാധകർക്ക് കലിയിളകിയത്. മാത്രമല്ല, ആദ്യ പന്തിൽ സിംഗിളെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജാദവ് സമ്മതിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ മൂന്നാം പന്തിൽ സിംഗിളെടുത്ത് ജഡേജയ്ക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറുമ്പോഴേയ്ക്കും വിജയം ചെന്നൈയുടെ കയ്യിൽനിന്ന് വഴുതിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും നേരിട്ട അവസാന മൂന്നു പന്തിൽ ജഡേജ ഒരു സിക്സും രണ്ടു ഫോറും നേടി! തോൽവി 10 റൺസിന്!

∙ ജാദവിനും ധോണിക്കും ‘ട്രോൾമഴ’

ഉറപ്പായും ജയിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം തോൽപ്പിച്ച കേദാർ ജാദവിനനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക ട്രോളുകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് രാഹുൽ‌ ത്രിപാഠിക്കല്ല, കൊൽക്കത്തയുടെ ‘യഥാർഥ വിജയശിൽപി’യായ കേദാർ ജാദവിനാണെന്ന് ആരാധകർ പരിഹസിക്കുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിന് ധോണിയെയും അവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ, ക്രീസിൽ നിൽക്കെ ജാദവ് ഫീൽഡർമാരെ ‘എണ്ണിയെടുക്കുന്ന’ ഒരു വിഡിയോയും വൈറലാകുന്നുണ്ട്. താരത്തിന്റെ അഭിനയം അസ്സലാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പക്ഷം. ചില ട്രോളുകൾ ഇതാ...

