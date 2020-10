പ്രായം ചിലർക്കു വെറും നമ്പറെന്ന് പഠാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ ‘ശരി’; ഇതു നോക്കൂ...!

അബുദാബി∙ ‘പ്രായം ചിലർക്ക് വെറും നമ്പർ മാത്രമാണ്, മറ്റു ചിലർക്ക് ടീമിനു പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയും’ – കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചൊരു പ്രസ്താവനയാണിത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ ഇർഫാൻ പഠാൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച ഈ വാക്കുകളുടെ ഉന്നം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയാണെന്നാണ് പിന്നാമ്പുറ സംസാരം. കളി നിർത്തണ്ട കാലത്തും കളത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നതിനോടുള്ള എതിർപ്പാണ് ഈ വാക്കുകളിലെന്ന് വ്യക്തം. പഠാൻ തികച്ചും ‘നെഗറ്റീവ്’ അർഥത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിലും, പ്രായം തനിക്ക് വെറും നമ്പറാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ. ബാറ്റിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തുമ്പോഴും, വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ ആ ‘തല’ ഇനിയും താഴ്ന്നിട്ടില്ല! സംശയമുള്ളവർ ഇന്നലെ നടന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് – കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് മത്സരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒന്നു കാണണം.

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ യുവതാരം ശിവം മാവിയെ പുറത്താക്കാൻ ധോണിയെടുത്ത ആ ക്യാച്ച് മാത്രം മതി അത് ബോധ്യമാകാൻ. കൊൽക്കത്ത ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിലാണ് ധോണിയിലെ പ്രായം തളർത്താത്ത ഫീൽഡറുടെ മാസ്മരിക ക്യാച്ച് പിറന്നത്. കൊൽക്കത്ത താരങ്ങൾ സിംഗിൾ എടുക്കുന്നതു തടയാൻ വലതു കയ്യിലെ ഗ്ലൗസ് ഒഴിവാക്കിയാണ് ധോണി വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ നിന്നത്. ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ എറിഞ്ഞ പന്ത് ശിവം മാവിയുടെ ബാറ്റിൽ തട്ടി വിക്കറ്റിനു പിന്നിലേക്ക് പറന്നു. വലത്തേക്കു ഡൈവ് ചെയ്ത ധോണിയുടെ കയ്യിൽ തട്ടി പന്ത് തെറിച്ചു. പന്ത് ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ടു കുതിച്ച ധോണി, വീണ്ടും ഡൈവ് ചെയ്ത് പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ ക്യാച്ചിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ പ്രഗ്യാൻ ഓജയുടെ ട്വീറ്റും ശ്രദ്ധ നേടി. ഇർഫാൻ പഠാന്റെ ‘പ്രായ ട്വീറ്റി’നെ ‘ട്രോളി’ ഓജയുടെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ:

‘എന്തൊരു ക്യാച്ചാണിത് ധോണി ഭായ്... പ്രായം വെറും നമ്പർ തന്നെ...’ – ഓജ കുറിച്ചു.

What a catch #Dhoni bhai... indeed age is just a number 👍 #IPL2020 #KKRvsCSK — Pragyan Ojha (@pragyanojha) October 7, 2020

ആ ക്യാച്ചിലൂടെ മറ്റൊരു നേട്ടത്തിൽ കൂടി ധോണി സ്വന്തമാക്കി. ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ക്യാച്ചുകളെടുത്ത വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന ഖ്യാതി. ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെ മറികടന്നാണ് ധോണി ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ വൈകാതെ കാർത്തിക്ക് വീണ്ടും ധോണിയ്ക്കൊപ്പമെത്തി. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ബാറ്റ് ചെയ്യവേ ശിവം മാവിയുടെ പന്തിൽ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിയെ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കി കാർത്തിക് വീണ്ടും ധോണിയ്ക്കൊപ്പം എത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇരുവരും 104 ക്യാച്ചുകൾ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആകെ നാലു ക്യാച്ചുകളാണ് ധോണി എടുത്തത്.

നേരത്തെ, ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമെന്ന നേട്ടം ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ധോണി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സുരേഷ് റെയ്നയെ മറികടന്നാണ് ധോണി ഒന്നാമതെത്തിയത്. നിലവിൽ 196 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളാണ് ധോണി കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മൽസരത്തോടെ 194 മത്സരങ്ങളുമായി രോഹിത് ശർമ ധോണിയ്ക്കു പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. സുരേഷ് റെയ്ന (193 മത്സരങ്ങൾ), കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് നായകൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക് (187 മത്സരങ്ങൾ), റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി (182 മത്സരങ്ങൾ) എന്നിവരാണ് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.



