സീസണിലിതുവരെ 31, 37*, 28, 38, 37; ‘മാറിയ’ പന്ത് ഡൽഹിക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടെന്ന് ലാറ

മുംബൈ∙ ബാറ്റിങ് ശൈലിയിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിക്കുന്ന യുവതാരം ഋഷഭ് പന്ത് ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഇതിഹാസം ബ്രയാൻ ലാറ. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഷോയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ലാറ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചതോടെ ഒഴിവുവന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റാരെയുംകാൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അനുയോജ്യൻ പന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ലാറ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.



യുഎഇയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ ഇതുവരെ ഒരു അർധസെഞ്ചുറി പോലും നേടാനായില്ലെങ്കിലും ടീമിന്റെ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകി പന്ത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. 31, 37*, 28, 38, 37 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഡൽഹിക്കായി പന്തിന്റെ പ്രകടനം. അവസരോചിതമായ ഇന്നിങ്സുകളാണ് ഇതിൽ മിക്കവയും.

‘ഋഷഭ് പന്ത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിയിലും പ്രകടനമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പന്തിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – ലാറ പറഞ്ഞു.

‘ഇതുവരെ പന്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിഴലിച്ചുകാണുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ പന്തുകളും ലെഗ് സൈഡിൽ കളിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ ഓൺ സൈഡിൽ കൂടുതൽ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാനുള്ള ഈ അഭിവാഞ്ജ തിരിച്ചറിയാം. പക്ഷേ, ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പോൾ പന്തിനു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ഇപ്പോൾ ഓഫ് സൈഡിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്’ – ലാറ പറഞ്ഞു.

‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തേക്കും പന്തു പായിക്കാനും റൺസ് നേടാനും പന്തിനാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കോറിങ് ചാർട്ടുകൾ കൂടുതൽ ആകർഷകങ്ങളായി. അതെ, ഇനിയങ്ങോട്ട് ബോളർമാർ കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ടേ തീരൂ’ – ലാറ പറഞ്ഞു.

‘എക്സ്ട്രാ കവറിലൂടെയും പോയിന്റിനു മുകളിലൂടെയും പോയിന്റിനു മുന്നിലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ പന്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് പന്തു പായിക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യമല്ല ഇപ്പോൾ പന്തിനുള്ളത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റ ഓൾറൗണ്ട് ബാറ്റിങ്ങിനും ഇത് സഹായകരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം’ – ലാറ പറഞ്ഞു.

English Summary: Rishabh Pant has improved his game vastly, is a major asset for Delhi Capitals, says Brian Lara