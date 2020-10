ചെന്നൈ തോറ്റു, ധോണിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം; പ്രതിഷേധം ശക്തം

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും മോശം പ്രകടനം തുടരുന്നതിനിടെ, ഇവർക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ പരിധി വിടുന്നു. വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ മികച്ച ഫോം തുടരുമ്പോഴും ബാറ്റിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ധോണിക്കെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് വിമർശനം രൂക്ഷമാണ്. ഇതിനിടെ ധോണിക്കെതിരായ വിമർശനം സർവ അതിരുകളും ലംഘിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്കും നീണ്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം.

ധോണിയുടെ അഞ്ചു വയസ്സുകാരി മകൾക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയാണ് ആരാധകരിൽ ചിലരുടെ രോഷപ്രകടനം. ഇതോടെ, ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെ ആരാധകർക്കിടയിൽത്തന്നെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമായി. ധോണിയുടെ പ്രകടനം മോശമായതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് വയസ്സുകാരി മകള്‍ക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒട്ടേറെപ്പേരാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്തെത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് – കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് മത്സരത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ധോണിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം കനത്തത്. ചെന്നൈ വിജയമുറപ്പിച്ച ഈ മത്സരത്തിൽ, നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ധോണിയും കേദാർ ജാദവും ബാറ്റിങ്ങിൽ സ്വീകരിച്ച മെല്ലെപ്പോക്കു നയമാണ് ടീമിന്റെ തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. കൊൽക്കത്ത ഉയർത്തിയ 168 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ചെന്നൈ 157 റൺസാണ് നേടിയത്. ധോണി 12 പന്തിൽ 11 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ, കേദാർ ജാദവ് 12 പന്തിൽ ഏഴു റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

ഇതോടെ, ചെന്നൈയുടെ പരാജയത്തിൽ കേദാർ ജാദവിനും ധോണിക്കുമെതിരെയാണ് കൂടുതൽ വിമർശനവും ട്രോളും ഉയർന്നത്. ഇപ്പോൾ ധോണിയുടെയും ഭാര്യ സാക്ഷി സിങ്ങിന്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുകൾക്കു താഴെയും കനത്ത സൈബർ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്.



English Summary: Dhoni's 5-Year-Old Daughter Ziva is Getting Rape Threats after CSK Lost IPL Match to KKR