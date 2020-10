പരാക്രമം കുഞ്ഞിനോടോ? സിവയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരെ വിമർശിച്ച് പഠാൻ

ബറോഡ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ആരാധകർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ ഇർഫാൻ പഠാൻ രംഗത്ത്. ധോണിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിന്റെയും പ്രകടനം മോശമായതിന്റെ പേരിൽ ധോണിയുടെ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി മകൾ സിവയെ ഉൾപ്പെടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചിലർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കമന്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഭീഷണികൾ അതിരു കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പഠാന്റെ രംഗപ്രവേശം.

‘എല്ലാ കളിക്കാരും അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കളിക്കളത്തിൽ പുറത്തെടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ അത് നടക്കാതെ വരാം. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല’ – പഠാൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

കളിക്കളത്തിൽ ധോണിയുടെയും ടീമിന്റെയും പ്രകടനം മോശമായതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉന്നമിട്ട് സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ഇത്തരക്കാരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് പഠാന്റെ രംഗപ്രവേശം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് – കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് മത്സരത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ധോണിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം കനത്തത്. ചെന്നൈ വിജയമുറപ്പിച്ച ഈ മത്സരത്തിൽ, നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ധോണിയും കേദാർ ജാദവും ബാറ്റിങ്ങിൽ സ്വീകരിച്ച മെല്ലെപ്പോക്കു നയമാണ് ടീമിന്റെ തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. കൊൽക്കത്ത ഉയർത്തിയ 168 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ചെന്നൈ 157 റൺസാണ് നേടിയത്. ധോണി 12 പന്തിൽ 11 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ, കേദാർ ജാദവ് 12 പന്തിൽ ഏഴു റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇരുവർക്കുമെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധമാണ്, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു നേരെയും തിരിഞ്ഞത്.

