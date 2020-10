റീപ്ലേ പരിശോധിച്ച് തേഡ് അംപയർ ഔട്ട് വിധിച്ചു; ആ തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്ത് മുജീബ്!

ദുബായ്∙ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ ‘ഔട്ട്’ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും അന്തിമ വാക്ക് തേഡ് അംപയറുടേതാണ്. ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തിയുള്ള താരങ്ങൾക്കോ ടീമിനോ അതിനെതിരെ ‘ഡിസിഷൻ റിവ്യൂ സിസ്റ്റ’ത്തിന്റെ (ഡിആർഎസ്) സഹായത്തോടെ തേഡ് അംപയറെ സമീപിക്കാം. ഇതാണ് നടപ്പുരീതി. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ വാക്കായ തേഡ് അംപയറിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ തന്നെ ഡിആർഎസ് എടുത്താലോ? വിചിത്രമെന്നു തോന്നാം, അല്ലേ? എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശരിക്കും നടന്നു! ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് – കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് മത്സരത്തിനിടെ.

കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താരം മുജീബുർ റഹ്മാനാണ് അസാധാരണമായ ഇത്തരമൊരു ഡിആർഎസ് പയറ്റിയത്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 201 റൺസ്. കരുത്തായത്. ഓപ്പണർമാരായ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ (55 പന്തിൽ 97), ഡേവിഡ് വാർണർ (40 പന്തിൽ 52) എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികൾ.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ ഇന്നിങ്സിൽ 14–ാം ഓവറിലാണ് തേഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്ത രസകരമായ സംഭവം ഉടലെടുത്തത്. 14–ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്തത് സൺറൈസേഴ്സിന്റെ ഇടംകയ്യൻ പേസ് ബോളർ ഖലീൽ അഹമ്മദ്. ഈ ഓവറിലെ അ‍ഞ്ചാം പന്ത് നേരിട്ടത് മുജീബുർ റഹ്മാൻ. നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ പഞ്ചാബിന്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന നിക്കോളാസ് പുരാൻ.

ഖലീൽ അഹമ്മദ് എറിഞ്ഞ യോർക്കർ ലെങ്ത് ബോളിൽ ബാറ്റുവയ്ക്കാനുള്ള മുജീബിന്റെ ശ്രമം പാളി. പന്ത് നേരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോയുടെ കൈകളിലെത്തി. പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ബെയർസ്റ്റോ ക്യാച്ചിനായി അപ്പീൽ ചെയ്തു. അംപയറാകട്ടെ, ഔട്ട് അനുവദിച്ചുമില്ല. വാർണറും സംഘവും ഔട്ടിന്റെ സാധ്യതകൾ ‘പഠിച്ചുവന്നപ്പോഴേക്കും’ റിവ്യൂ എടുക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ നോട്ട് ഔട്ട് അനുവദിച്ച ഫീൽഡ് അംപയർമാർ, പന്ത് കീപ്പറുടെ കൈകളിലെത്തും മുൻപ് നിലത്ത് സ്പർശിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനം തേഡ് അംപയറിന് വിട്ടു. നിലത്തുകുത്തിയുയർന്ന പന്ത് ബാറ്റിനോട് ചേർന്ന് നേരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലേക്ക് പോയതിനാൽ തേഡ് അംപയർ ഔട്ട് അനുവദിച്ചു. മുജീബ് തിരികെ പവലിയനിലേക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇനിയാണ് രസം. പവലിയനിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ ബോധോദയം വന്നതുപോലെ നിന്ന മുജീബ്, ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഗ്‌നൽ നൽകി. പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടിയോയെന്നായിരുന്നു മുജീബിന്റെ സംശയം. ഔട്ട് തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങിയ മുജീബ്, പാതിവഴിയിൽ തിരികെയെത്തി ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എതിർ ടീമിനെയും അംപയർമാരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. എങ്കിലും പ‍ഞ്ചാബിന് ഡിആർഎസ് അവശേഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ അംപയർ ഡിആർഎസ് അനുവദിച്ചു. പരിശോധനയിൽ പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടിയതായി അൾട്രാ എഡ്ജിൽ വ്യക്തമായതോടെ താരം വീണ്ടും പവലിയനിലേക്ക്. പഞ്ചാബിന് ഏക റിവ്യൂവു നഷ്ടമായി. ഈ സീസണിലാദ്യമായി കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ച മുജീബ്, മൂന്നു പന്തിൽ ഒരു റൺ മാത്രമെടുത്താണ് പുറത്തായത്.

സംഭവ പരമ്പര അവിടം കൊണ്ടും തീർന്നില്ല. പുറത്തായി പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങിയ മുജീബ്, ഡ്രസിങ് റൂമിൽനിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് തേഡ് അംപയറിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വീണ്ടും ഡിആർഎസ് എടുത്തതെന്നാണ് പുതിയ ആക്ഷേപം. ആദ്യം നോട്ടൗട്ട് വിധിച്ച അംപയർമാർ, പന്ത് ബാറ്റിൽത്തട്ടിയശേഷം നിലത്തു സ്പർശിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് തേഡ് അംപയറിന്റെ സഹായം തേടിയത്. ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ തേഡ് അംപയർ ഔട്ട് അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ, തേഡ് അംപയർ റീപ്ലേ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത് ബാറ്റിൽ സ്പർശിച്ചിരുന്നോ എന്ന് നോക്കുന്ന അൾട്രാ എഡ്ജ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതോടെ സംശയം കുടുങ്ങിയ പഞ്ചാബിന്റെ ആളുകൾ വീണ്ടും റിവ്യൂ നൽകാൻ മുജീബിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും തേഡ് അംപയറിന്റെ തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്ത മുജീബ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ എന്താണ് ഡിആർഎസ്?

ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഡിആർഎസ് സഹായം തേടാം. തേഡ് അംപയറാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ടീമുകൾക്ക് ഓരോ റിവ്യുവിന് അവസരമുണ്ട്. ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം തെറ്റായാൽ റിവ്യൂ നിലനിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാകും. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം നിർണായകമാകുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എതിർ ടീമിന്റെ റിവ്യു നഷ്ടമാകില്ല. പക്ഷേ, തീരുമാനം അംപയറുടെതു തന്നെയാകും.

