ഹൈദരാബാദ് 200 കടക്കില്ലെന്ന സേവാഗിന്റെ പ്രവചനം പാളി; ‘ട്രോളു’മായി ആരാധകർ!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കിങ്സ് ഇലവൻ പ‍ഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് 201 റണ്‍സ് നേടിയതിനു പിന്നാലെ, ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വീരേന്ദർ സേവാഗിനെതിരെ ‘ട്രോൾമഴ’! എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ? ഇത്തവണ സൺറൈസേഴ്സിന് 200 റൺസിനു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ മാത്രം മികവുള്ള ടീമില്ലെന്ന സേവാഗിന്റെ പ്രവചനമാണ് പണിപറ്റിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായാണ് സേവാഗ് ഇത്തരമൊരു പ്രവചനം നടത്തിയത്. ആ മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സിന് 200 കടക്കാനായില്ലെങ്കിലും, തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽത്തന്നെ അത് സാധിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സേവാഗിനെ ‘ട്രോളി’ സൺറൈസേഴ്സ് ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഷാർജയിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും സൺറൈസേഴ്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായാണ്, സണ്‍റൈസേഴ്സ് ആരാധകരെ ‘വേദനിപ്പിച്ച’ പ്രസ്താവന സേവാഗ് നടത്തിയത്. ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റിന്റെ കഴിവുകേടുകൊണ്ടു മാത്രം സൺറൈസേഴ്സ് തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രവചിച്ച സേവാഗ്, ടീമിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും നടത്തി.

‘ഹൈദരാബാദ് ടീമിന് വാക്കോവർ നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്തായാലും അവരുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് 200–250 റൺസ് നേടാനുള്ള കെൽപ്പില്ല. ഹൈദരാബാദ് ടീമിന് പരമാവധി നേടാനാകുക ഏതാണ്ട് 150 റൺസാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ മുംബൈയാണ് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ 200 കടക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്’ – സേവാഗ് ഈ പറഞ്ഞത് ആ മത്സരത്തിൽ ശരിയായി ഭവിച്ചെങ്കിലും ആരാധകർക്ക് അതത്ര രുചിച്ചില്ല. അന്ന് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത മുംബൈ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 208 റൺസാണ് നേടിയത്. സൺറൈസേഴ്സിന്റെ മറുപടി 20 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 174 റൺസിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സീസണിലാദ്യമായി ഹൈദരാബാദ് 200 പിന്നിട്ടതോടെയാണ് സേവാഗ് ട്രോളുകൾക്ക് ഇരയായത്. ഷാർജയിലെ താരതമ്യേന ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിലല്ല, ദുബായിലെ വലിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദ് 200 പിന്നിട്ടതെന്നും ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മത്സരത്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ഓപ്പണർമാരായ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ (55 പന്തിൽ 97), ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണർ (40 പന്തിൽ 52) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ് മികവിലാണ് സൺറൈസേഴ്സ് 201 റൺസെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ കിങ്സ് ഇലവനെ 132 റൺസിലൊതുക്കി 69 റൺസിന്റെ വിജയവും നേടി.

