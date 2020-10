ഷാർജ∙ ഐപിഎലിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അശ്വിൻ ബട്‌ലറെ വീഴ്ത്തി. പക്ഷേ ഇത്തവണ ‘മാന്യമായി’ട്ടാണെന്ന് മാത്രം. കഴിഞ്ഞ സീസണിലും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരമായിരുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‌ലറെ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന അശ്വിൻ ‘മങ്കാദിങ്’ നടത്തി പുറത്താക്കിയത് വിവാദമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അതിന്റെ പേരിൽ പഴി കേൾക്കുന്ന അശ്വിൻ, ഇത്തവണ പരിഹാരം കണ്ടു. ‘നേരായ വഴി’ക്കു തന്നെ ബട്‍ലറിനെ പുറത്താക്കി! രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിലെ മൂന്നാം ഓവറിൽത്തന്നെ ബോളിങ്ങിനെത്തിയ അശ്വിൻ, ഓപ്പണർ ജോസ് ബട്‌ലറെ ശിഖർ ധവാന്റെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ നാല് ഓവറിൽ 22 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് രണ്ടു വിക്കറ്റെടുത്ത അശ്വിൻ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരവും നേടി.

ഷാർജയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 184 റൺസാണ് എടുത്തത്. റണ്ണൊഴുകുന്ന ഷാർജ പിച്ചിൽ രാജസ്ഥാൻ ബോളറുടെ ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ മൂന്നു വിക്കറ്റ് പ്രകടനാണ് ഡൽഹിയെ 200 റൺസിനു താഴെ ഒതുക്കിയത്. ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മയർ (24 പന്തിൽ 45), മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ് (30 പന്തിൽ 39) എന്നിവരാണ് ഡൽഹിക്കായി തിളങ്ങിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ജോസ് ബട്‌ലർ, യശ്വസി ജയ്‌സ്വാൾ എന്നിവരാണ് രാജസ്ഥാനായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങിയ ജോസ് ബട്‌ലറുടെ മറ്റൊരു വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ് കാത്തിരുന്ന ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചാണ് ഇത്തവണ മൂന്നാം ഓവറിൽത്തന്നെ ഡൽഹി ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ അശ്വിനെ പന്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റന്റെ തീരുമാനം തെറ്റിയില്ലെന്ന് ഓവറിന്റെ മൂന്നാം ഓവറിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞു. സ്വക്‌യർ ലെഗിലേക്ക് ഉയർത്തിയടിച്ച ബ‌ട്‌ലറെ ശിഖർ ധവാൻ ഉഗ്രൻ ക്യാച്ചിലൂടെ കയ്യിൽ ഒതുക്കി. എട്ട് പന്തിൽ 13 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത ബട്‌ലർ ഔട്ട്!

∙ വിവാദ മങ്കാദിങ്

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന അശ്വിൻ രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ജോസ് ബട്‌ലറെ മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ പുറത്താക്കിയതാണ് വിവാദമായത്. അന്നും മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 185 റൺസായിരുന്നു എന്നത് കൗതുകതരം. ഇന്നിങ്സിന്റെ 13–ാം ഓവറിലാണ് വിവാദ സംഭവം. 43 പന്തിൽ 69 റൺസെടുത്ത് ഉഗ്രൻ ഫോമിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ‌ട്‌ലറിനെ ഓവറിന്റെ അഞ്ചാം പന്തിൽ മങ്കാദിങ് നടത്തി പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. അതോടെ രാജസ്ഥാന്റെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചു. 12.4 ഓവറിൽ 108/1 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന രാജസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ 170/9 എന്ന നിലയിൽ ഒതുങ്ങി. പഞ്ചാബിന് 14 റൺസ് വിജയം.

ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആരോൺ ഫിഞ്ചിന് താക്കീത് നൽകുന്ന അശ്വിൻ

ഈ സീസണിൽ ഡൽഹി ജഴ്സിയണിഞ്ഞ അശ്വിൻ ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിലും ഒരു ‘മങ്കാദിങ് മുന്നറിയിപ്പ്’ നൽകിയിരുന്നു. അശ്വിന്റെ ഓവറിൽ ബാംഗ്ലൂർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരോൺ ഫിഞ്ച് നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലെ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയെങ്കിലും ഔട്ടാക്കാതെയാണ് അശ്വിൻ താക്കീത് നൽകിയത്. ഈ സീസണിൽ ഡൽഹി ടീമിലെത്തിയ അശ്വിനെ മങ്കാദിങ്ങിന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഐപിഎലിനു മുൻപേ കോച്ച് റിക്കി പോണ്ടിങ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മങ്കാദിങ് ഇനിയും തുടരുമെന്ന് അശ്വിൻ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: R Ashwin Gets The Better Of Nemesis Jos Buttler 'again', But Without Mankading Him