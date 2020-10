ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് മതിയോ, കളി ജയിക്കേണ്ടേ? രാഹുലിനോട് പഞ്ചാബ് ആരാധകർ

‘ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് കളിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ഓപ്പണർ കൂടിയായ ക്യാപ്റ്റൻ, ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പിനായി മത്സരിച്ച് കളിക്കുന്ന സഹ ഓപ്പണർ...’ – ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ തോറ്റുതോറ്റ് കടുത്ത ആരാധകർ പോലും കയ്യൊഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കടുത്ത വിമർശനമാണിത്. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനോട് അപ്രതീക്ഷിതമായി വഴങ്ങിയ തോൽവിയോടെ ഈ വിമർശനം കൂടുതൽ ശക്തമായി ഉയരുകയാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രചാരണത്തിൽ വല്ല കഴമ്പുമുണ്ടോ?

സീസണിലെ ആദ്യ ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ ആറും തോറ്റ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബ്! കൗതുകമെന്തെന്നു വച്ചാൽ, ഈ സീസണിൽ ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പഞ്ചാബിന്റെ താരങ്ങളാണ്! ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി, കൂടുതൽ അർധസെഞ്ചുറി, കൂടുതൽ സിക്സർ, കൂടുതൽ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ ബാറ്റിങ് റെക്കോർഡുകളുടെ പട്ടികയിലെല്ലാം പഞ്ചാബ് താരങ്ങളുടെ ആധിപത്യമാണ്. ബോളിങ്ങിലും ഇവർ മോശമല്ല. കൂടുതൽ വിക്കറ്റെടുത്ത താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ രണ്ട് പഞ്ചാബ് താരങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതൽ മെയ്ഡൻ ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞതും ഡോട്ട് ബോളുകൾ എറിഞ്ഞതുമെല്ലാം പഞ്ചാബ് താരങ്ങൾ തന്നെ.

കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അവസാന പന്തിലെ ഷോട്ട് അംപയർ ഫോർ വിളിക്കുമ്പോൾ നിരാശനായി നിൽക്കുന്ന മാക്‌സ‌്‌വെൽ (പഞ്ചാബ് ടീം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം)

വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങളിൽ രാജാക്കാൻമാരായി തുടരുമ്പോഴും, ടീമെന്ന നിലയിൽ പഞ്ചാബ് തീർത്തും മോശമായി പോകുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്, ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പിനായി കളിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റനെക്കുറിച്ചും മറ്റു താരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആരോപണങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നത്. സംശയമുള്ളവർക്കായി ഈ സീസണിലെ ചില കണക്കുകൾ ഇതാ:

∙ ബാറ്റിങ് റെക്കോർഡുകളിലെ ‘പഞ്ചാബ് മയം’

ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരങ്ങളിൽ ആദ്യ പത്തിൽ മൂന്ന് പഞ്ചാബ് താരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽത്തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാർ പഞ്ചാബിലാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ലോകേഷ് രാഹുൽ ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 64.50 ശരാശരിയിൽ 134.84 സ്ട്രൈക്കറ്റ് റേറ്റും സഹിതം അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 387 റൺസ്! ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള പഞ്ചാബിന്റെ സഹ ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാൾ ഏഴു കളികളിൽനിന്ന് 48.14 ശരാശരിയിൽ 158.96 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ നേടിയത് 337 റൺസ്. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികളുമുണ്ട്! പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളതും മറ്റൊരു പഞ്ചാബ് താരം, നിക്കോളാസ് പുരാൻ. ഏഴു കളികളിൽനിന്ന് 35.33 ശരാശരിയിൽ 176.66 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് സഹിതം അടിച്ചെടുത്തത് 212 റൺസ്! ഇതിൽ ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയുമുണ്ട്.

ഇനി, ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറുകൾ നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയെടുക്കൂ. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ തന്നെ. ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 37 ഫോറുകൾ. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പഞ്ചാബിന്റെ മായങ്ക് അഗർവാൾ! അത്രതന്നെ മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 34 ഫോർ! ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറടിച്ച താരത്തെ എടുത്താലും രാഹുലാണ് മുന്നിൽ. സെപ്റ്റംബർ 24ന് ആർസിബിക്കെതിരെ ഒറ്റ ഇന്നിങ്സിൽ 14 ഫോറുകളാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സർ നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയെടുത്താലോ? ഒന്നാമൻ ഒരു പഞ്ചാബ് താരമാണ്. നിക്കോളാസ് പുരാൻ. ഏഴു കളികളിൽനിന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 16 സിക്സറുകൾ. ആറു കളികളിൽനിന്ന് 16 സിക്സർ അടിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് മാത്രം. പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ പഞ്ചാബ് താരങ്ങളായ മായങ്ക് അഗർവാളും രാഹുലുമുണ്ട്!

ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ പിറന്നത് രണ്ടേ രണ്ടു സെഞ്ചുറികൾ മാത്രം. രണ്ടും നേടിയത് പഞ്ചാബ് താരങ്ങൾ. കെ.എൽ. രാഹുൽ ആർസിബിക്കെതിരെയും (പുറത്താകാതെ 132), മായങ്ക് അഗർവാൾ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെയും (106) സെഞ്ചുറി നേടി. കൂടുതൽ അർധസെഞ്ചുറികളുടെ പട്ടികയിലും മുന്നിൽ രാഹുൽ തന്നെ. മൂന്നെണ്ണം. അഗർവാൾ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്!

വേഗമേറിയ അർധസെഞ്ചുറി (നിക്കോളാസ് പുരാൻ – സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 17 പന്തിൽനിന്ന്), വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി (മായങ്ക് അഗർവാൾ – രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ 45 പന്തിൽനിന്ന്), ഉയർന്ന സ്കോർ (കെ.എൽ. രാഹുൽ – ആർസിബിക്കെതിരെ പുറത്താകാതെ 132), ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്കോർ (മായങ്ക് അഗർവാൾ – രാജസ്ഥാനെതിരെ 106) തുടങ്ങി ബാറ്റിങ്ങിലെ ഒട്ടുമിക്ക റെക്കോർഡുകളും പഞ്ചാബ് താരങ്ങളുടെ പേരിൽത്തന്നെ!

∙ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ബോളിങ്ങും!

ബോളിങ്ങിലും തീരെ മോശമല്ല പ‍ഞ്ചാബ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റെടുത്ത താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ രണ്ട് പഞ്ചാബ് താരങ്ങളുണ്ട്. ഏഴു കളികളിൽനിന്ന് 10 വിക്കറ്റുമായി പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമി നാലാം സ്ഥാനത്തും എട്ടു വിക്കറ്റുകളുമായി യുവ സ്പിന്നർ രവി ബിഷ്ണോയ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തും. ഈ സീസണിൽ മെയ്ഡൻ ഓവർ എറിഞ്ഞ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആകെ ആറു പേരാണുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടു പേരുള്ള ഒരേയൊരു ടീം പഞ്ചാബാണ്; അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും ഷെൽഡൺ കോട്രലും.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോട്ട് ബോളുകൾ എറിഞ്ഞ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമൻ പഞ്ചാബിന്റെ മുഹമ്മദ് ഷമിയാണ് – 68 പന്തുകൾ. ആദ്യ പത്തിൽ കോട്രലുമുണ്ട് – 59 പന്തുകൾ. ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ‌ കൂടുതൽ ഡോട് ബോളെറിഞ്ഞ താരങ്ങളിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽത്തന്നെ രണ്ട് പഞ്ചാബ് താരങ്ങളുണ്ട് – മുഹമ്മദ് ഷമി, അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്നിവർ ഒറ്റ മത്സരത്തിൽ 15 ഡോട്ട് ബോളുകൾ വീതമെറിഞ്ഞു. ഇനി ബോളിങ് ശരാശരിയുടെ കാര്യം. രണ്ടോ അതിലധികമോ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് ശരാശരി പഞ്ചാബ് താരം മുരുകൻ അശ്വിനാണ്!

ഇത്രയൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും എന്തു ഫലം? ടീമുകളുടെ പ്രകടനം പരിശോധിച്ചാൽ പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തുള്ള ടീമും പഞ്ചാബാണ്. ഇതുവരെ കളിച്ച ഏഴു കളികളിൽ ജയിച്ചത് ഒന്നു മാത്രം. ആറെണ്ണത്തിൽ തോറ്റു. പഞ്ചാബ് താരങ്ങളുടെ കളി വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾക്കോ അതോ ടീമിനോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയും?

