ടീം തോൽവിയുറപ്പിച്ചോ? സാരമില്ല; തെവാത്തിയ വരും എല്ലാം ശരിയാകും!

ദുബായ്∙ ഇല്ല. യുഎഇ സ്പെഷൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ‘തെവാത്തിയ ഷോ’യ്ക്ക് തൽക്കാലം വിരാമമില്ല. മറ്റു പലരേയും പോലെ ഐപിഎലിലെ ‘വൺ ടൈം വണ്ടറാ’യി ഒതുങ്ങാനും തെവാത്തിയയ്ക്ക് മനസ്സില്ല! തോൽവിയുടെ വക്കിൽനിന്ന് ഐതിഹാസികമായി ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ‘തെവാത്തിയ സ്പെഷൽ’ ഇതാ, ഒരിക്കൽക്കൂടി! ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെ ഷാർജ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ വക്കിൽനിന്ന് തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട തെവാത്തിയ, ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറം ദുബായിലും സമാനമായ പ്രകടനം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു! ഇത്തവണ ഇരയായത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. പ്രത്യേകിച്ച് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൺറൈസേഴ്സിനെ പരാജിതരുടെ സംഘമാക്കി തെവാത്തിയ പരുവപ്പെടുത്തിയത് എത്രയെളുപ്പമാണ്!

അങ്ങ് ഷാർജയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അടിത്തറയിട്ട് ഏറെക്കുറെ ‘പണി പൂർത്തിയാക്കിയ’ ഇന്നിങ്സിന് സ്വന്തം പിഴവുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച കേടുപാടുകൾ പോക്കുകയായിരുന്നു തെവാത്തിയയെങ്കിൽ, ഇക്കുറി ഏതാണ്ട് അടിത്തറയിട്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദൗത്യം െതവാത്തിയയ്ക്കായിരുന്നു. 159 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റെടുത്ത രാജസ്ഥാന്റെ അഞ്ച് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ വറും 78 റൺസിനിടെ വീണതാണ്. അവിടെനിന്നാണ് ഇക്കുറി തെവാത്തിയ–പരാഗ് സഖ്യം ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചത്.

അന്ന് ഷാർജയിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചറിന്റെ ഉറച്ച പിന്തുണ തെവാത്തിയയ്ക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ, ഇത്തവണ യുവതാരം റിയാൻ പരാഗിന്റെ കൂട്ടായിരുന്നു തെവാത്തിയയുടെ ബലം. കടുത്ത രാജസ്ഥാൻ ആരാധകർ പോലും തോൽവി അംഗീകരിച്ച മത്സരമാണ് തെവാത്തിയയും പരാഗും ചേർന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്. പിരിയാത്ത ആറാം വിക്കറ്റിൽ വെറും 47 പന്തിൽനിന്ന് 85 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് െതവാത്തിയ – പരാഗ് സഖ്യം ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. അവസാന നാല് ഓവറിൽനിന്ന് മാത്രം ഈ സഖ്യം 58 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. സീസണിൽ രാജസ്ഥാന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിജയമാണിത്. തുടർച്ചയായ നാലു തോൽവികൾക്കു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജയവും. തെവാത്തിയ 28 പന്തിൽ നാലു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 45 റൺസോടെയും റയാൻ പരാഗ് 26 പന്തിൽ രണ്ടു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം 42 റൺസോടെയും പുറത്താകാതെ നിന്നു.

∙ വിസ്മയം, തെവാത്തിയ

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 159 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചിന് 78 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നതാണ്. അനായാസം മറികടക്കാമായിരുന്ന വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങിയവർ ആരൊക്കെയെന്നു നോക്കുക: ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (ആറു പന്തിൽ അഞ്ച്), ജോസ് ബട്‍ലർ (13 പന്തിൽ 16), ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (ആറു പന്തിൽ അഞ്ച്), സഞ്ജു സാംസൺ (25 പന്തിൽ 26), റോബിൻ ഉത്തപ്പ (15 പന്തിൽ 18)... ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അൽപമെങ്കിൽ ഭേദപ്പെട്ട് നിന്നത് നാലാം വിക്കറ്റിൽ സഞ്ജു–ഉത്തപ്പ കൂട്ടുകെട്ടു മാത്രം. അവരാകട്ടെ, റാഷിദ് ഖാന്റെ ഇരട്ടപ്രഹരത്തിൽ വീണുപോയി!

12–ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിൽ റാഷിദ് ഖാന്റെ പന്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്താകുമ്പോൾ അഞ്ചിന് 78 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ. വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് 48 പന്തിൽ 81 റൺസ്! ക്രീസിൽ തെവാത്തിയയും റിയാൻ പരാഗും. ക്രീസിലെത്താനുള്ളവരിൽ ബാറ്റിങ് അൽപമെങ്കിലും വശമുള്ളത് ആർച്ചർ, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ എന്നിവർക്കും.

13–ാം ഓവറിൽ ക്രീസിൽ ഒരുമിച്ച രാഹുൽ തെവാത്തിയ – പ്രിയം ഗാർഗ് സഖ്യം നിലയുറപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. ഉപദ്രവകരങ്ങളായ പന്തുകളെ വെറുതെ വിട്ടും മോശം പന്തുകൾ മാത്രം ഉന്നമിട്ടും ഇരുവരും മുന്നേറിയതോടെ രാജസ്ഥാന് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കൂടിക്കൂടി വന്നു. അവസാന അഞ്ച് ഓവറിൽ രാജസ്ഥാന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 65 റൺസാണ്! ഓവറിൽ 13 റൺസ് വീതം. പന്തെറിയാനുള്ളത് റാഷിദ് ഖാൻ, ‘യോർക്കർ കിങ് ടി. നടരാജൻ, മികച്ച ഫോമിലുള്ള സന്ദീപ് ശർമ, ഖലീൽ അഹമ്മദ് എന്നിവരും!

തെവാത്തിയയുടെയും പരാഗിന്റെയും പ്ലാൻ മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി. അതിനെ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: 16 –ാം ഇരുവരും ആക്രമണത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. ഖലീൽ അഹമ്മദിന്റെ 16–ാം ഓവറിൽ ഒരു സിക്സ് സഹിതം 11 റൺസ്, സന്ദീപ് ശർമയുടെ 17–ാം ഓവറിൽ ഒരു സിക്സും രണ്ടു ഫോറും സഹിതം 18 റൺസ്, റാഷിദ് ഖാന്റെ 18–ാം ഓവറിൽ മൂന്നു ഫോറുകൾ സഹിതം 14 റൺസ്, ടി. നടരാജന്റെ 19–ാം വറിൽ ഓരോ ഫോറും സിക്സും സഹിതം 14 റൺസ്, ഖലീൽ അഹമ്മദിന്റെ 20–ാം ഓവറിൽ അഞ്ച് പന്തിൽനിന്ന് ഒരു സിക്സും രണ്ട് ഡബിളും സഹിതം 10 റൺസ് എന്നിങ്ങനെ നേടിയാണ് െതവാത്തിയ – പരാഗ് സഖ്യം വിജയം കുറിച്ചത്.

∙ ഐപിഎലിലെ വിജയകരമായ ചേസിങ്ങിൽ പിരിയാത്ത ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇവരുടേത്:

122* അമ്പാട്ടി റായുഡു – കീറൺ പൊള്ളാർഡ്, ആർസിബിക്കെതിരെ, 2012

85* റയാൻ പരാഗ് – രാഹുൽ തെവാത്തിയ, സൺറൈസേഴ്സിനെതിരെ, 2020

85* സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് – ജയിംസ് ഫോക്‌നർ, ആർസിബിക്കെതിരെ, 2014

83* ഗ്രെയിം സ്മിത്ത് – യൂസഫ് പഠാൻ, ഡെക്കാൻ ചാർജേഴ്സിനെതിരെ, 2009

