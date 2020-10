ആവേശപ്പോരിനിടെ കോർത്ത് ഖലീലും തെവാത്തിയയും; ഇടപെട്ട് വാർണർ– വിഡിയോ

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരങ്ങളായ മത്സരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തിന് അകമ്പടിയായി വിവാദവും. തുടർ തോൽവികളുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പതിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ ഒരിക്കൽക്കൂടി പിടിച്ചുയർത്തിയ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് രാഹുൽ തെവാത്തിയ ഖലീൽ അഹമ്മദുമായി കൊമ്പുകോർത്തത്. രാജസ്ഥാന് മറ്റൊരു ഐതിഹാസിക വിജയം സമ്മാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ സൺറൈസേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറും അംപയർമാരും ഇടപെട്ട് തെവാത്തിയയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മത്സരത്തിൽ ഒരുവേള തോൽവിയുടെ വക്കിലായിരുന്ന രാജസ്ഥാനെ അവസാന ഓവറുകളിലെ അവിശ്വസനീയ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് തെവാത്തിയ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. യുവതാരം റിയാൻ പരാഗിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത്തവണ തെവാത്തിയ രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചത്. 159 റൺസ് വിജയയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ ഒരുവേള അഞ്ചിന് 78 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നെങ്കിലും, പിരിയാത്ത ആറാം വിക്കറ്റിൽ വെറും 47 പന്തിൽനിന്ന് 85 റൺസടിച്ചാണ് തെവാത്തിയ–പരാഗ് സഖ്യം രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. പരാഗ് 26 പന്തിൽ രണ്ടു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം 42 റൺസോടെയും തെവാത്തിയ 28 പന്തിൽ നാലു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 45 റൺസോടെയും പുറത്താകാതെ നിന്നു.

മത്സരത്തിൽ ഖലീൽ അഹമ്മദ് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ രാജസ്ഥാന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എട്ടു റൺസായിരുന്നു. ക്രീസിൽ റിയാൻ പരാഗും തെവാത്തിയയും. ഈ ഓവറിനിടെയാണ് ഖലീലും തെവാത്തിയയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഓവറിലെ നാലാം പന്ത് ലോങ് ഓണിലേക്ക് കളിച്ചശേഷം സിംഗിളിനോടിയ തെവാത്തിയയും ഖലീലും നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ മുഖാമുഖമെത്തിയതോടെയാണ് വാക്പോര് ഉടലെടുത്തത്. പിന്നീട് ഖലീൽ തെവാത്തിയയുടെ ദേഹത്തു തട്ടിയശേഷം ബോളിങ്ങിനായി പോയി. അഞ്ചാം പന്തിൽ തകർപ്പൻ സിക്സറുമായി റിയൻ പരാഗാണ് വിജയറണ്‍ കുറിച്ചത്.

മത്സരശേഷവും കടുത്ത രോഷത്തിലായിരുന്ന തെവാത്തിയയെ സൺറൈസേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറും അംപയർമാരും ഇടപെട്ടാണ് സമാധാനിപ്പിച്ചത്. ഈ സമയത്തും രോഷാകുലനായി തെവാത്തിയ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ഒടുവിൽ ഖലീൽ അഹമ്മദ് നേരിട്ടെത്തി തെവാത്തിയയുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് സമാധാനിപ്പിച്ചതോടെ രംഗം ശാന്തം. പുരസ്കാരദാന സമയത്ത് വാക്പോരിനെക്കുറിച്ച് അവതാരകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ തെവാത്തിയയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘അത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. മത്സരത്തിന്റെ ചൂടിൽ ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. അത്രയേ ഉള്ളൂ...’!

