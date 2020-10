2010 ആവർത്തിക്കാൻ ധോണിക്കും കൂട്ടർക്കും കഴിയില്ല: ചെന്നൈയുടെ മുൻ താരം

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) തീർത്തും മോശം തുടക്കത്തിനുശേഷം അദ്ഭുതകരമായി തിരിച്ചുവന്ന് കിരീടം ചൂടിയ 2010ലെ പ്രകടനം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് ഇത്തവണ ആവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളുടെ മുനയൊടിച്ച് അന്നത്തെ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ചെന്നൈ താരം രംഗത്ത്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മധ്യനിരയിലെ പ്രധാനിയായിരുന്ന എസ്. ബദരീനാഥാണ്, 2010ലെ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാൻ ഇത്തവണ ചെന്നൈയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അന്നത്തെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആരാധകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ്, അന്നത്തെ പ്രകടനം ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

2010ൽ കളിച്ച ആദ്യ ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചും തോറ്റ് തീർത്തും മോശം തുടക്കം കുറിച്ച ചെന്നൈ, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അവിശ്വസനീയ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് പ്ലേ ഓഫിൽ സ്ഥാനം നേടിയത്. പിന്നീട് പ്രഥമ ഐപിഎൽ കിരീടവും ചൂടിയാണ് ചെന്നൈ സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈ സീസണിലും ആദ്യ ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചും തോറ്റ ചെന്നൈയ്ക്ക്, 2010ലെ വിസ്മയ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകർ.

രണ്ടു കാരണങ്ങൾ എടുത്തുപറഞ്ഞാണ് 2010ലെ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാൻ ചെന്നൈയ്‌ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ബദരീനാഥ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ:

‘2010നെ അപേക്ഷിച്ച് 2020 സീസൺ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് കഠിനമാകാൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്:

1) അന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളും നമ്മൾ കളിച്ചത് ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് (ചെന്നൈയുടെ കോട്ട)

2. അന്ന് ചെന്നൈ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന താരങ്ങളെല്ലാം ശരീരക്ഷമതയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അന്ന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന അവരെല്ലാം മികച്ച ഫോമിലുമായിരുന്നു.’ – ബദരീനാഥ് കുറിച്ചു.

അതേസമയം, സീസണിലെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും തോറ്റ ചെന്നൈ, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ 20 റൺസിനാണ് ചെന്നൈ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിര‍ഞ്ഞെടുത്ത ചെന്നൈ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 167 റൺസാണെടുത്തത്. സൺറൈസേഴ്സിന്റെ മറുപടി 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 147 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.



English Summary: Former CSK Star Writes Off MS Dhoni & Co.’s Chances Of Replicating 2010 Season And Win IPL 2020