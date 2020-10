ധോണി ‘കണ്ണുരുട്ടി’, വൈഡ് വിളിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ച് അംപയർ; ട്രോളുമായി ആരാധകർ!

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ഇന്നലെ നടന്ന സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് – ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മത്സരത്തിനിടെ, നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ വൈഡ് വിളിക്കാനൊരുങ്ങിയശേഷം പുനർവിചിന്തനം നടത്തി വേണ്ടെന്ന് വച്ച അംപയറിന്റെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ ഉയർത്തിയ 168 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഹൈദരാബാദ് ഇന്നിങ്സ്, 19–ാം ഓവറിലേക്ക് കടന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് കൗതുകകരമായ ഈ സംഭവം ഉടലെടുത്തത്. വൈഡ് വിളിക്കാനൊരുങ്ങിയ അംപയർ പോൾ റീഫലിനെ, വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ‘വിരട്ടി’യെന്ന തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകൾ നിറയുകയാണ്.

ഹൈദരാബാദ് ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ അവർക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 27 റൺസായിരുന്നു. ക്രീസിൽ മൂന്നു പന്തിൽ 11 റൺസുമായി റാഷിദ് ഖാനും ഒരു പന്തിൽ നാലു റൺസുമായി ഷഹബാസ് നദീമും. കാൺ ശർമ എറിഞ്ഞ 18–ാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ വിശ്വസ്തനായ താരം കെയ്ൻ വില്യംസൻ പുറത്തായശേഷം ഒരു സിക്സും രണ്ടു ഫോറും സഹിതം 15 റൺസടിച്ച് ഹൈദരാബാദിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇവർക്കെതിരെ 19–ാം ഓവർ എറിയാനെത്തിയത് ഷാർദുൽ താക്കൂർ.

ആദ്യ പന്തിൽ റാഷിദ് ഖാന്റെ വക ഡബിൾ. സ്റ്റംപിൽനിന്ന് മാറ്റിയൊരു യോർക്കർ പരീക്ഷിച്ച താക്കൂറിന്റെ രണ്ടാം പന്ത് വൈഡായി. മൂന്നാം പന്തിലും സമാനമായ പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ച താക്കൂർ വക മറ്റൊരു വൈഡ്. ലൈനിനു പുറത്താണന്ന് വ്യക്തമായ പന്തിൽ വൈഡ് വിളിക്കാനൊരുങ്ങി അംപയർ കൈകൾ വിടർത്തിയതാണ്. ഇതോടെ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്ന് ധോണി ക്രുദ്ധനായി. വൈഡല്ലെന്ന തരത്തിൽ ധോണി തർക്കമുന്നയിച്ചതോടെ വൈഡ് വിളിക്കാനൊരുങ്ങിയ അംപയർ മനസ്സു മാറ്റി.

ഇതോടെ സൺറൈസേഴ്സ് ക്യാംപിലും ആകെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്തു. ക്രീസിൽനിന്ന റാഷിദ് ഖാൻ വൈഡിനായി അംപയറിന്റെ അടുത്ത് വാദിച്ചുനോക്കിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഗ്രൗണ്ടിനു പുറത്ത് സൺറൈസേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറിന്റെ മുഖത്തും അനിഷ്ടം പ്രകടമായിരുന്നു. എന്തായാലും അംപയർ വൈഡ് അനുവദിക്കാതെ തന്നെ മുന്നോട്ടുപോയ മത്സരത്തിൽ മുറുക്കമാർന്ന ബോളിങ്ങിലൂടെ ചെന്നൈ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു. താക്കൂറിന്റെ ഈ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ റാഷിദ് ഖാനും (എട്ടു പന്തിൽ 14), ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ ഷഹബാസ് നദീമും (അഞ്ച് പന്തിൽ അഞ്ച്) പുറത്തായതോടെ, ഹൈദരാബാദ് ഇന്നിങ്സ് എട്ടിന് 147 റൺസെന്ന നിലയിൽ അവസാനിച്ചു. ചെന്നൈയുടെ വിജയം 20 റണ്‍സിന്.

എന്തായാലും ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ ‘ക്യാപ്റ്റൻ ഹോട്ടാ’യത് ആരാധകർക്കും തീരെ രസിച്ചില്ല. മത്സരശേഷം ധോണിക്കും അംപയറിനുമെതിരെ രൂക്ഷ പരിഹാസമാണ് ഉയർന്നത്. ഇരുവർക്കുമെതിരായ ട്രോളുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും‍ വ്യാപകമാണ്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ ഐപിഎലിൽനിന്ന് വിലക്കണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ആരാധകർ ഉയർത്തുന്നത്.

