കോലിയെയും എബിയെയും വിലക്കണമെന്ന് പറയും: ചിരിപ്പിച്ച് രാഹുലിന്റെ ‘ആവശ്യം’

ദുബായ്∙ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച റൺവേട്ടക്കാരാണ് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും സഹതാരം എബി ഡി വില്ലിയേഴ്സും. ബോളർമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായ ഇരുവരും ഐപിഎൽ സീസണുകളില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുക്കാറ്. 2020 സീസണിൽ മികച്ച നിലയിലുള്ള ആർസിബി വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെ നേരിടും. ക്യാപ്റ്റൻ കോലിയിലും ഡി വില്ലിയേഴ്സിലുമാണു ബാംഗ്ലൂർ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രതീക്ഷകൾ.



എന്നാല്‍ അടുത്ത സീസൺ മുതൽ കോലിയേയും ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെയും ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന് വിലക്കണമെന്നാണു പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ പറയുന്നത്. പഞ്ചാബ്– ബാംഗ്ലൂർ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻമാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് രാഹുൽ തമാശരൂപേണ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ രാഹുൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നു സംഭാഷണത്തിനിടെ കോലി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് രാഹുൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.



എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നിങ്ങളെയും എബിയെയും (ഡിവില്ലിയേഴ്സ്) ഐപിഎല്ലിൽനിന്നു വിലക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾ 5000 റൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതു മതിയാകും. പിന്നീട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം– കോലിയോടു രാഹുൽ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ബോളർമാരോട് ഇക്കാര്യം പറയൂ– പഞ്ചാബ് ബോളർമാരെ ഉന്നമിച്ച് കോലി രസികൻ മറുപടിയും നൽകി. 2020 സീസണിൽ പഞ്ചാബ് ബോളർമാർ ഏറെ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായി വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.



100 മീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സിക്സുകൾക്ക് ആറു റൺസിൽ കൂടുതൽ അനുവദിക്കണമെന്നാണു തന്റെ ആവശ്യമെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ വൈഡും നോ ബോളും റിവ്യു ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് വിരാട് കോലി പ്രതികരിച്ചു. ഈ ചെറിയ കാര്യം സാധിച്ചാൽ ഐപിഎൽ പോലൊരു ടൂർണമെന്റിൽ എത്ര ചരിത്രപരമാകും ഇത്– കോലി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിലും പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായിരുന്ന ആർസിബി യുഎഇയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് അഞ്ച് ജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി ബാംഗ്ലൂർ ടീം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.



ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം ടീമിന്റെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനത്തില്‍ തൃപ്തനാണെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. അതേസമയം പഞ്ചാബിന് സീസണിലെ ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നിരാശയാണു സമ്മാനിച്ചത്. ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയം മാത്രമാണു പഞ്ചാബിന് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ റണ്ണൊഴുകുന്ന ഷാര്‍ജ സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിലാണ് പഞ്ചാബ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നേരിടുന്നത്. ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിച്ച് ടൂർണമെന്റിലേക്കു തിരിച്ചുവരാമെന്ന മോഹവുമായാണു പഞ്ചാബ് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.



English Summary: KL Rahul wants Virat Kohli, AB de Villiers to be banned from IPL – here’s why