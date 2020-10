ഷാർജ∙ ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ‌ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് കളിച്ച 8 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം. ആദ്യത്തേത് സെപ്റ്റംബർ 24ന് ദുബായിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ. പിന്നീട് കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയം രുചിക്കാനായിരുന്നു പഞ്ചാബിന് യോഗം. അടുത്ത ജയത്തിനായി കെ.എൽ.രാഹുലിനും സംഘത്തിനും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് 20 ദിവസം. അതും ആർസിബിക്കെതിരെ തന്നെ.

വ്യാഴാഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ എട്ട് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു പഞ്ചാബിന്റെ ജയം. അവസാന ഓവർ വരെ ചങ്കിടിപ്പ് നിലനിർത്തിയായിരുന്നു പഞ്ചാബ് വിജയം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഷാർജയിലെ ചെറിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ ലക്ഷ്യം കണ്ടിറങ്ങിയ ആർസിബിക്ക് പക്ഷേ റൺനിരക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. മധ്യ ഓവറുകളിൽ ബാറ്റ്സ്മാന്മാരെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി റണ്ണൊഴുക്ക് തടയാൻ പഞ്ചാബിനായി.

വാലറ്റത്ത് തകർത്തടിച്ച ക്രിസ് മോറിസും (8 പന്തിൽ 25*), ഇസുരു ഉ‍ഡാന എന്നിവരാണ് ആർസിബിയെ രക്ഷിച്ചത്. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 171 റൺസ് മാത്രമാണ് ബാംഗ്ലൂർ നേടിയത്. എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂർ സ്കോർ കുറയാൻ കാരണം എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെ ആറാമനായി ഇറക്കിയുള്ള കോലിയുടെ പരീക്ഷണം ആണെന്നും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.

16–ാം ഓവറിൽ ഇറങ്ങിയ ഡിവില്ലിയേഴ്സിന് അഞ്ച് പന്തുകളിൽനിന്നു വെറും രണ്ടു റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. 18ാം ഓവറിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയും പന്തിൽ ദീപക് ഹൂഡയ്ക്ക് ക്യാച്ച് നൽകി എബിഡി മടങ്ങി. ഷാർജയിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ 33 പന്തിൽ 73 റൺസടിച്ച ഡിവില്ലിയേഴ്സിനോട് കോലി കാണിച്ച ഈ ‘അതിക്രമം’ ആണ് മത്സരം തോൽക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂർ ആരാധകർ കുറവല്ല.

എന്നാൽ വമ്പൻ അടിക്കാരനായ ഡിവില്ലേഴ്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് ആറാമനായി ഇറക്കിയെന്നതിന് ക്യാപ്റ്റൻ കോലിയുടെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട്. കിങ്സ് ഇലവൻ പ‍ഞ്ചാബിന്റെ ലെഗ് സ്പിന്നർമാരെ നേരിടുന്നതിനായിരുന്നു പരീക്ഷണമെന്ന് മത്സരശേഷം കോലി പറഞ്ഞു. ‘ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് – റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോംബിനേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകൾ ടീമിൽ നടന്നിരുന്നു. പഞ്ചാബിന് രണ്ടു ലെഗ് സ്പിന്നർമാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷണം. ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകില്ല.’ – കോലി പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ 171 മാന്യമായ സ്കോർ ആണെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. 18ാം ഓവറിൽ കളി തീരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവസാന പന്ത് വരെ മത്സരം നീണ്ടു. അവസാന ഓവറിനെക്കുറിച്ച് ചെഹലിനോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചില്ലെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. ചെഹൽ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ രണ്ടു റൺസാണ് പഞ്ചാബിന് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യ 2 പന്തുകളിലും റണ്ണെടുത്തില്ല. 3–ാം പന്തിൽ സിംഗിൾ. 4–ാം പന്തിൽ രാഹുലിന്റെ ഷോട്ട് നേരേ ഫീൽഡറുടെ കയ്യിലേക്ക്.

5–ാം പന്ത് തട്ടിയിട്ടു രാഹുൽ സിംഗിളിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നോൺ സ്ട്രാക്കേഴ്സ് എൻഡിൽനിന്ന് ഗെയ്‌ലിനു ഓടിയെത്താനായില്ല; റണ്ണൗട്ട്. ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന പന്ത് ബൗണ്ടറിക്കു മേലേ പറത്തി ഒടുവിൽ നിക്കോളാസ് പുരാനാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ശ്വാസം നേരേയാക്കിയത്. ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ നേടിയ രണ്ടു വിജയത്തോടെ പഞ്ചാബിന് 8 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 4 പോയിന്റായി.

