ഷാർജ ∙ ‘യൂണിവേഴ്സ് ബോസ്’ ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ മികവിൽ ഐപിഎലിൽ വിജയത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്. ‘ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് മികച്ചതായി. ഇനി ഈ സീസൺ നന്നായി തീർക്കാൻ എനിക്കു കഴിയും. അടുത്ത വർഷത്തെ ഐപിഎലിനും ഞാൻ തയാർ’ – മത്സരശേഷം നാൽപത്തൊന്നുകാരൻ ഗെയ്ൽ പറഞ്ഞു.

ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ.രാഹുലിന്റെയും (49 പന്തുകളിൽ 61) ഗെയ്‍ലിന്റെയും (45 പന്തുകളിൽ 53) ഇന്നിങ്സുകളാണു ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ പഞ്ചാബിനെ 8 വിക്കറ്റ് ജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ജയിക്കാൻ 2 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന അവസാന ഓവറിൽ യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ പഞ്ചാബിനെ വിറപ്പിച്ചെങ്കിലും അവസാന പന്തിൽ സിക്സടിച്ച നിക്കോളാസ് പുരാൻ ടീമിനു ജയം സമ്മാനിച്ചു. സ്കോർ: ബാംഗ്ലൂർ 6ന് 171, പഞ്ചാബ് 2ന് 177.

